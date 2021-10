Alrededor de medio centenar de padres y madres de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Guzmán el Bueno del municipio serrano de Gaucín se han concentrado esta mañana a las puertas del centro para protestar por la situación del tutor de una clase de niños de tres años que se niega a usar la mascarilla.

Los padres protestan porque se trata de niños de tres años, que es la primera vez que van al colegio y a los que han tenido que acostumbrar a usar la mascarilla "para que ahora venga un profesor y no la utilice", explica Melania Hidalgo, madre de un alumno.

"Al principio de curso nos dijeron que no había profesor para los niños de tres años y después nos dijeron que sí había pero que no usaba mascarilla", explica Melania Hidalgo.

Al parecer, explican los padres, el docente tiene un certificado médico que le exime de usar mascarilla "pero eso choca con la normativa Covid del colegio, que prohíbe a cualquier persona entrar sin mascarilla en el centro", explica la madre.

La Delegación de Educación ha manifestado a La Opinión de Málaga que "está estudiando la situación y la documentación aportada por éste junto a la Consejería de Salud y Familias. No obstante, el centro educativo ha tomado medidas preventivas cuyo docente no está en contacto directo con el alumnado".

Los padres explican que al apartar al profesor que se niega a usar la mascarilla de sus funciones docentes, son los profesores de apoyo quienes se están haciendo cargo de la clase de los niños de tres años.

"La dirección del centro nos dice que este profesor tiene su plaza en el colegio y como no está de baja laboral no pueden enviar a un sustituto. Su clase la están atendiendo los profesores de apoyo, pero al centrar su horario en los niños de tres años no están dando clases de apoyo a otros niños del colegio que lo necesitan", explica Melania Hidalgo.

Preguntados por esta situación, la Delegación de Educación responde: "Te vuelvo a repetir, se está estudiando la situación".