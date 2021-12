En la casa de Raquel, en Alhaurín de la Torre, siempre reina el silencio y, hasta donde se puede, la oscuridad. La televisión se pone sin brillo y con el volumen justo para ser perceptible. Si se encienden las luces, Raquel se coloca sus gafas de sol, las mismas que usa cuando necesita salir a la calle, conjuntadas con unos cascos de obra para aislarse del ruido.

Raquel tiene un tumor cerebral: Astrocitoma Pilocítico Talámico Bilateral. Aunque es benigno, está alojado en el tálamo, una zona muy delicada del cerebro, por lo que es inoperable. Además, impide el correcto drenaje del líquido cefalorraquídeo, de manera que necesita una válvula de derivación para evitar que se produzca una hidrocefalia, esto es, exceso de líquido en el cerebro.

El hallazgo del tumor se produjo en 2013, recuerda su madre, Ana Palma, pero el gran problema no afloró hasta tres años después.

«Te dicen que tiene un tumor que está en la peor zona del cerebro, si crece la niña se muere. Pero para eso había soluciones, hasta ahí todo lo puedes ir asumiendo», cuenta Ana a este periódico.

El «infierno» comenzó de madrugada, cuando un fuerte dolor de cabeza sorprendió a Raquel. Las jaquecas que hasta entonces soportaba durante unas horas al día a causa del tumor se convirtieron en una cefalea lacerante que no desapareció jamás.

El dolor era -y es- tan intenso que la obligó a dejar el instituto y permanecer en casa todo el día.

«Para un examen que era facilísimo se tiró semanas estudiando y, como no se puede concentrar en nada, pues suspendió. Ahí le dije ‘Raquel, se acabó. Tú no puedes estar así y tienes que dejarlo por ahora’. Tuvo que dejar el instituto y su sueño, que era ser veterinaria».

En esos ocho años, ha pasado por quirófano en 11 ocasiones y la próxima semana volverá a hacerlo en el Hospital Regional, esta vez para medir sus presiones cerebrales. Cada vez hay menos esperanzas para aliviar esas cefaleas que le dan ganas de vomitar y que se acentúan después de cada comida por el simple hecho de masticar. «Creen que la zona venosa del cerebro está deteriorada y que igual de tanta intervención y tanto dolor, el cerebro está más rígido. Son hipótesis».

Un año de «Ayuda para Raquel»

La historia de Raquel Espinosa de los Monteros Aliaga Palma saltó a las redes sociales y a la prensa hace un año cuando, junto a su madre, ambas lanzaron la página «Ayuda para Raquel» tanto en Facebook e Instagram como en Twitter. Desde la primera publicación dejaron claro que no querían dinero sino difusión para encontrar un profesional, un hospital, un grupo investigador... que diera con el remedio para un dolor que empezó durante su niñez

«Me cuesta mucho escribir estos posts, pero espero que el esfuerzo merezca la pena. Creo que mientras más difusión tenga, más cerca estaré de encontrar a alguien que sepa cómo aliviar mi dolor», escribía Raquel el 4 de noviembre de 2020.

Un año después, ese foco mediático se ha ido apagando y, aunque sigue recibiendo mensajes de ánimo y apoyo a través de las redes sociales, Raquel y su familia siguen luchando por que su caso llegue a más gente mientras el dolor aumenta. «Nosotros lo que queremos es que esto se haga viral fuera de España. Necesitamos que haya un grupo de neurólogos que se comprometan a estudiarla. El neurólogo que tiene en España, Jesús Porta, que es maravilloso, él está intentando hacer todo lo posible pero está él solo. Si hay alguien que pueda hacer algo, yo la ingreso en el hospital que sea y que haya un grupo de neurólogos que la estudie, eso es lo que yo busco. Una criatura con 20 años no se puede morir de dolor de cabeza».

Para tratar de asimilar la cefalea constante, la joven lleva parches de fentanilo por todo el cuerpo: «Con esa droga no podemos estar eternamente. Va a llegar un momento en que la va a matar»

Fentanilo para poder dormir

El Fentanilo es una droga opiácea cien veces más potente que la morfina y mucho más fuerte que la heroína. Se receta como analgésico para pacientes crónicos con enfermedades graves o en paliativos para el tratamiento del dolor y con un estricto seguimiento médico. De hecho, en Estados Unidos ya se habla de «epidemia» y «desastre» del fentanilo, debido a los crecientes casos de sobredosis que se están sucediendo a causa de su consumo descontrolado.

Para calmar el dolor y poder dormir, Raquel tiene parches de fentanilo por todo el cuerpo y también lo toma por vía sublingual y por la nariz. «Con fentanilo no podemos estar eternamente porque va a llegar un momento en que la va a matar».

Fentanilo, Ibuprofeno, Orfidal, Tramadol con Paracetamol, Tramadol con Enantyum... la lista de analgésicos y antiinflamatorios para poder descansar durante el día y la noche es inmensa. Unida a su medicación neurológica, suman más de una veintena de pastillas diarias.

«Ella no descansa. Cuando duerme es porque yo le doy drogas para dormir. Le doy Orfidal. Antes con uno le era suficiente, después con dos, después con tres, después con cuatro, después con cinco... eso le deja dormir, que no descansar, tres o cuatro horas pero ya la despierta el dolor continuamente», explica Ana Palma, que asegura cuando el dolor es tan intenso que nada sirve y cunde la desesperación, se van a Urgencias y allí ellas mismas les indican a los sanitarios lo que deben pinchar a Raquel. «Hay veces que entro en el salón y me la encuentro mirando a un punto fijo. Pienso que su propio cerebro desconecta, que ya no puede más», confiesa la madre de Raquel. «Cada vez le fallan más las fuerzas porque está agotada». Se puede contactar con la familia de Raquel en los perfiles @ayudapararaquel y en el correo ayudapararaquel@gmail.com.