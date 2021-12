El alcalde de Jimera de Líbar, Francisco Lobo, pidió ayer a la empresa Movistar que solucione los problemas de fibra óptica en el municipio que provocan múltiples cortes de conexión desde hace meses . La última caída de la red ha durado todo el fin de semana, denuncia el regidor, provocando problemas a los vecinos y negocios del pueblo así como al servicio de teleasistencia.

«Estamos sin conexión desde el sábado y es un problema que se repite desde hace varios meses sin que haya solución por parte de la compañía», se queja el regidor.

«Pagamos por un servicio que está siendo deficitario, y cuando reclamas lo solucionan temporalmente y a esperar la siguiente caída, sin mediar explicación», explica Francisco Lobo.

«Estamos haciendo lo imposible para que venga gente a vivir a los pueblos pero cuando vienen no les puede fallar algo tan básico hoy como la conexión a internet o telefónica. Tenemos un vecino extranjero que ha venido a vivir al pueblo y se pasa el día teletrabajando pero últimamente se tiene que ir a Ronda porque la conexión falla cada dos por tres; tenemos que hacer todo lo posible por arreglarlo antes de que decida irse a vivir a otro sitio. Por eso lo denuncio públicamente», explica el alcalde de Jimera de Líbar, municipio de unos 380 habitantes.

El alcalde se queja de que «el del hotel no puede trabajar y el del restaurante no puede cobrar porque no le funciona el datáfono y los mayores que tienen servicio de teleasistencia, se quedan aislados porque desde que llegó la fibra óptica todo el mundo recibe el teléfono a través de la fibra. Nada más que por eso, las compañías telefónicas deberían actuar con más diligencia», lamenta.

El regidor afirma que no es una situación exclusiva de Jimera de Líbar. Según Francisco Lobo, los cortes de conexión se suceden también en municipios de la Serranía de Ronda como Alpandeire, Atajate, Benadalid, Cortes de la Frontera o Benaoján. «Puedo entender que la orografía es muy complicada porque hay muchas montañas pero si dan y cobran por un servicio es para que lo den en condiciones porque no podemos seguir así. Queremos que nos expliquen qué es lo que pasa, cuál es la solución, y que la ejecuten lo antes posible», afirma Francisco Lobo.

Movistar respondió ayer a La Opinión de Málaga, que se ha tratado de «una pequeña avería, con corte de datos intermitentes y una incidencia mínima, que quedó solucionada ayer a mediodía». La compañía afirma que hará un seguimiento de producirse nuevas interrupciones del servicio.