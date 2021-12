La nueva campaña de BonoConsumo promovida por el Ayuntamiento de Antequera y la Asociación del Comercio e Industria de Antequera (ACIA) no ha salido como se esperaba. El alcalde, Manuel Barón, la concejala de Comercio, Ana Cebrián, y el presidente de la ACIA, Jorge del Pino, denunciaron el uso «fraudulento» que muchas personas han hecho de los bonos. «Ha habido gente que ha llegado a adquirir más de una veintena de bonos con diferentes DNI, por lo que son los verdaderos culpables de que los bonos se hayan agotado tan rápido».

Es por ello que han querido dejar claro que de cara a la próxima campaña se establecerá un mecanismo de control que limite verdaderamente la compra de forma individual para que no ocurra lo mismo que en esta ocasión. «Va a seguir habiendo campañas de BonoConsumo, pero no como esta». Los controles podrán ser con certificado digital o bien por cuenta corriente. «Todavía no sabemos, pues nos dejaremos asesorar». Además, han condenado las agresiones verbales e insultos que muchos técnicos han recibido por parte de vecinos descontentos porque no podían adquirir un bono.

Desde que se puso en marcha el pasado 9 de diciembre, los 200.000 euros presupuestados en bonos para esta nueva edición se agotaron en cuestión de días. La idea era sacar remesas semanales de 50.000 euros, pero un «error humano» por parte de la empresa encargada de ponerlos a disposición del público a través de la página web habilitada hizo que se pusieran sobre la mesa los 200.000 euros desde el principio, algo que no estaba previsto.