El centro de innovación social La Noria y la asociación Extiércol han puesto en marcha el proyecto de la primera Escuela Rural de Agroecología de la provincia de Málaga en Cuevas del Becerro.

Este espacio quiere concienciar, sobre todo a los jóvenes, de las posibilidades de pasar de la agricultura convencional a la agricultura ecológica como una oportunidad a nivel económico, social y medioambiental. El proyecto se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación “la Caixa”.

La vicepresidenta segunda y diputada de Innovación social, Natacha Rivas, presente en la inauguración, ha señalado que el proyecto destaca uno de los mayores recursos naturales del territorio, el suelo y "ofrece a los jóvenes las aptitudes necesarias para acceder a oportunidades laborales en el medio rural, desarrollarse profesionalmente y despertar interés para asentarse en el territorio", ha explicado Rivas.

En el acto también han estado presentes el presidente de la asociación Extiércol, Cristóbal González; y la alcaldesa del Ayuntamiento Cuevas del Becerro, Ana María García.

Según un estudio realizado por la asociación Extiércol el pasado año, entre jóvenes de Guadalteba y la Serranía de Ronda, el 92,6% de los encuestados pensaba que el trabajo del campo no está bien valorado por la sociedad, que no está bien remunerado (68,2%) o que no se trata de una elección de vida, sino que solo se dedican a ello aquellos que no han tenido otra opción (66,1%).

Este proyecto también persigue la generación de redes -al configurarse la Escuela como una confluencia de instituciones, entidades y empresas-; la formación teórica y práctica; el fomento de los recursos naturales del territorio de forma sostenible; frenar la despoblación de las zonas rurales y fomentar el asentamiento de los jóvenes mediante el fomento del emprendimiento.

Escuela Rural Agroecológica

La Escuela cuenta con diecisiete participantes, en su mayoría mujeres, que formarán parte de las sesiones prácticas donde trabajarán en su propio proyecto y adquirirán conocimientos de forma integral acerca del manejo agroecológico de la huerta. Estas sesiones formativas contarán con acompañamiento especializado y se impartirán desde enero hasta julio en el Vivero Municipal de Cuevas del Becerro.

El proyecto incluye jornadas formativas abiertas al público general, en las que se tratarán contenidos como la conservación y utilización de semillas de variedades locales, la elaboración de biofertilizantes, los canales cortos de comercialización, el cambio climático, la ganadería extensiva y la cultura alimentaria.

Programa

Este sábado 29 de enero tendrá lugar la jornada inaugural ‘Introducción a la Agroecología’. El sábado 19 de febrero, se celebrará la segunda jornada sobre abonos, biofertilizantes y caldos minerales y el 12 de marzo se celebrará el Festival de la Semilla, una oportunidad para el intercambio de semillas y poner en valor su importancia.

La formación está dirigida a cualquier persona que esté interesada en conocer la agroecología, tenga o no experiencia en el campo, aunque contemplará el desarrollo completo de un proyecto agroecológico productivo, por lo que será especialmente interesante para aquellas personas que quieran dedicarse laboralmente a la agroecología.