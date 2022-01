El arte es algo que corre por las venas y atrapa al que es fiel destinatario de esta dicha. Lo que se conoce como ‘duende’ no se cultiva, ni se aprende. Este es el caso de Ana María Delgado Navarro, una joven artista malagueña que ha logrado posicionarse como una de las voces flamencas más prometedoras del panorama musical actual.

Desde su pueblo natal, Alameda, Ana cuenta cómo desde muy pequeña florece en ella ese gusto por la música. Con tan solo 15 años esta joven ha conseguido conquistar el corazón de todo aquel que la escucha, llegando incluso a contar con seguidores internacionales. «El año pasado fui finalista en el concurso ‘Quiero tu voz’ de México. Me llena de orgullo saber que hay gente que me sigue desde otros países». Además, el año pasado fue nominada a los premios ‘Key Music Latinoamericanos’, llevando el cante malagueño a otro nivel.

El flamenco es un arte que, en muchos casos, se transmite entre sagas y familias. Bien sabe esto Ana, que creció al compás de la guitarra y bajo el manto rociero. «Mi familia vive la música igual que yo, he crecido con eso. En casa siempre he escuchado cantar sevillanas, en cualquier reunión, de hecho, con cinco años fue cuando me empecé a interesar por la guitarra», explica con ilusión la artista.

Desde ‘La Voz ’ hasta ‘Idol Kids’, no hay programa de televisión que se resista a la chispa y al talento de esta joven malagueña. Sin embargo, una de las cosas que más valora Ana es poder compartir su música con el pueblo que la ha visto crecer. Por ello, la cantante ha querido hacer un reconocimiento especial a Alameda, brindándole la suerte de llevar el nombre de su primer álbum. Los sueños y esperanzas de esta voz se esconden entre las diez canciones de ‘Alameda Tour’, con el que pretende acercar el arte flamenco a los más jóvenes. «Es un estilo musical que no suele escucharse entre los niños de mi edad y me encantaría que conocieran la magia de las sevillanas y las bulerías».

Flamenco y rumba pasando por sevillanas. El disco de esta joven cantante hace un recorrido por la raíz del arte andaluz y su riqueza melódica. «Dentro del álbum también hemos incorporado canciones pop pero siempre con un toque flamenco».

Si hay una canción especial para Ana esa es ‘Me recuerda a ti’, un canto a la añoranza y a la melancolía nutrido con la sensibilidad que caracteriza a esta pequeña gran artista.

Entre sus composiciones también destaca ‘Alameda Tierra Mía’, con letra de Emilio Pozo, un tema con el que la joven agradece a su pueblo todo lo que ha hecho por ella. «Mi sueño es poder llegar a triunfar en el mundo de la música y si es bajo el hombro de mi pueblo mejor».

A pesar de su corta edad, Ana tiene muy claro cuáles son sus objetivos y cómo conseguirlos, por ello, se prepara para tomar el relevo de las grandes voces flamencas con una intensa formación músico vocal. «Tengo claro que mi sueño es triunfar en la música pero para ello también necesito una formación. Quiero ser el relevo de las grandes voces flamencas y llegar con mi música a las nuevas generaciones», concluye con ilusión esta joven malagueña que ha conseguido posicionarse como una de las grandes promesas del cante flamenco.