Al teatro hay que ponerle todo el corazón y si no que se lo digan a las Cómicas del Salziyo, un grupo formado por una quincena de mujeres de entre 40 y 80 años a las que la interpretación les da vida. No hay en toda Archidona quien no conozca a las Cómicas, pues desde que su pasión por las tablas las unió en 2012, han conseguido ganarse el cariño, la admiración y el aplauso de un público que en más de una ocasión ha formado colas para poder verlas actuar.

Muchas de ellas ya eran conocidas por haber formado parte de 'Las Criticonas' la primera comparsa de Andalucía formada únicamente por mujeres y que nació en la ciudad de la plaza Ochavada allá por 1987. Loli Santana, una de sus fundadoras y actual integrante de las Cómicas, recuerda aquella época como una de las más divertidas de su juventud, ya que además, fue todo un reto para ella. Desde pequeña había crecido con el espíritu del carnaval en casa, aunque vivió una época difícil en la que esta festividad estaba prácticamente prohibida. «Nos disfrazábamos con máscaras, pero no podíamos ni salir a la calle, ya que podían llegar a multarte y más si ibas irreconocible». Es por ello que cuando más de una decena de mujeres empezaron a ensayar de extranjis cuplés, pasodobles, estribillos y popurrís sarcásticos y de espíritu crítico, todo el mundo se quedó perplejo. «Casi nadie creía en nosotras. En esos años era increíble ver a mujeres cantando en una comparsa, pero luego tuvimos mucho éxito y gustamos mucho. Éramos jóvenes, con garbo y teníamos letras muy buenas», cuenta. Se unieron así al resto de comparsas existentes en Archidona, donde la tradición carnavalera tuvo un gran auge por entonces cuando llegaron a haber cerca de una decena de grupos. Diez años de una comparsa hecha por y para mujeres que marcaron a un pueblo en el que «todavía se habla de Las Criticonas», asegura Loli. Ahora, las que mantienen ese espíritu y cumplen diez años son las Cómicas, un grupo de mujeres muy diferentes que han llegado a forjar una gran amistad sin buscar ningún tipo de interés más allá de disfrutar de su amor por el teatro. De hecho, el dinero recaudado en sus actuaciones siempre lo destinan a fines benéficos, asociaciones o bancos de alimentos. Como bien dice Loli, las Cómicas del Salziyo «participan en todo». Desde el ya nombrado Carnaval, hasta eventos relevantes del pueblo como la Zambra Morisca, La Gala Playback o la Navidad. A lo largo de toda esta década, han realizado más de una veintena de obras de teatro, bien de elaboración propia o de clásicos personalizados, pero todas ellas de carácter reivindicativo. Valores como la igualdad, el respeto, la justicia, el amor, la solidaridad o el cuidado por el medio ambiente son solo algunos de los mensajes de trasfondo que dejan cada uno de sus guiones. Otro de sus fines es que los niños se aficionen al teatro, de ahí a que apuesten por la fantasía en muchas de sus obras dirigidas al público infantil. Las Cómicas del Salziyo han sido homenajeadas por su trabajo en varias ocasiones, entre ellas en los Premios Farola y Reconocidas, otorgados por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación de Málaga, respectivamente. Un ejemplo de mujeres luchadoras y soñadoras, que pase el tiempo que pase, siempre serán «cómicas mientras vivan».