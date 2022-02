El Partido Popular ha iniciado la cuenta atrás para que de una vez por todas se ponga fin a la escasez en el abastecimiento de agua en la comarca de Antequera. Por cada Consejo de Ministros que se celebre y no se apruebe el trasvase de agua del pantano de Iznájar a la comarca de Antequera, alcaldes, representantes y miembros del Partido Popular de Antequera y comarca realizarán movilizaciones públicas en cada uno de los 12 municipios donde el déficit hídrico lleva años siendo uno de sus mayores problemas, agravándose ahora aún más con la sequía.

El presidente del PP en Antequera, José Ramón Carmona, respaldado por compañeros de partido, ha presentado esta mañana esta campaña reivindicativa bajo el lema: ‘Trasvase de Iznájar. No más excusas, Sánchez di sí’.

Carmona insiste en que el Gobierno de España, "no tiene que hacer absolutamente nada más que autorizarlo y dar su consentimiento" puesto que la Junta de Andalucía ya tiene en sus presupuestos los 50 millones de euros necesarios para la ejecución del proyecto que consistiría en la transferencia de 4,89 hectómetros cúbicos a la zona para consumo humano "siempre y cuando llueva", recuerda.

Además, advierten de que como no se dé luz verde en el próximo Consejo de Ministros del martes, pedirán la dimisión del secretario general del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, "que vino con alcaldes de la comarca de su partido a decir que nos dejemos de confrontación, ¿pero qué confrontación? Si solo estamos pidiendo agua, lo que pedimos todos. El nuevo secretario general del PSOE no puede estar instalado en la política del surrealismo. La unidad no la va a romper el Gobierno de España", criticó Carmona, quien al mismo tiempo expresó sus dudas sobre las intenciones del Gobierno central. "Lo que verdaderamente creemos es que el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos no quiere hacer el trasvase. Movilizó al alcalde de Iznájar para decir que no están de acuerdo".

Carmona ha destacado además que la Junta de Andalucía está terminando la redacción para sacar a licitación el proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Antequera por un importe de 3 millones de euros, "que dará suministro y soporte a varios pueblos de la comarca, que va a ampliar y modernizar la depuración de aguas, además de incluir terciario, para que los agricultores puedan hacer uso y regar con esta agua".

Por último, el presidente popular antequerano ha señalado otros proyectos contemplados por el Gobierno andaluz como por ejemplo la EDAR de Almargen, Cuevas Bajas, Valle de Abdalajís, Archidona, Campillos, Humilladero, Fuente de Piedra, Villanueva de la Concepción.

"Se pueden hacer dos cosas. Mirar al cielo y esperar a que llueva, o mientras no llueve hacer cosas, como infraestructuras hídricas, que es lo que está haciendo el Partido Popular y la Junta de Andalucía".