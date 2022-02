Medio centenar de personas se han concentrado a las once y media de la mañana de este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Antequera en señal de repulsa a la brutal agresión que sufrió en el día de ayer Mayte, una trabajadora del Servicio Municipal de Estacionamiento de Vehículos que gestiona la Asociación de Discapacitados Físicos Singilia Barba.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y media de la mañana en la parcela situada junto al centro de salud de la avenida de la Estación, cuando un grupo de individuos que se negaron a pagar el estacionamiento en zona azul propiciaron una paliza a Mayte, que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera a causa la gravedad de las heridas.

El presidente de Singilia Barba, José Luis Carmona, ha recordado que en los casi 30 años que la asociación gestiona el servicio de estacionamiento municipal han sufrido muchas amenazas, insultos e incluso han llegado a romper el aparato de las multas "en la cara de los trabajadores", pero nunca se había llegado a una agresión física. "Es la primera vez que se llegan a las manos y pegan a una trabajadora indefensa. Se han ensañado con ella", ha detallado Carmona visiblemente afectado. "No tengo palabras, me duele tanto como si me lo hubieran hecho a mí".

En este sentido, ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía pidiendo que "el que no quiera pagar, que no lo haga, pero que nunca dañe a nadie". De hecho, en este tipo de situaciones tienen dicho a los trabajadores que "nunca entren al trapo con nadie".

A corto plazo han acordado que dos personas se encargarán de la zona en la que ocurrió el suceso e intentarán que no vuelva a suceder. "Tenemos un poco de miedo, pero sabemos o esperamos que esto sea un caso aislado y no se vuelva a repetir".

Mayte ya ha recibido el alta del Hospital y actualmente se encuentra en casa con su marido y su hija. Según responde el presidente, se encuentra muy dolorida y lleva puesto un collarín.

El caso está actualmente en manos de la policía, por lo que en este sentido no ha trascendido más información.

En la concentración han estado presentes cada uno de los miembros de Singilia Barba, la corporación municipal del Ayuntamiento de Antequera y demás compañeros, amigos y ciudadanos que han querido mostrar su apoyo a Mayte y su pleno rechazo a cualquier tipo de violencia como solución.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, en nombre de todos los asistentes, ha sido contundente al condenar la violencia contra personas discapacitadas, que no pueden defenderse, ni huir y que "posiblemente ni comprendan ni entiendan por qué ese tipo de daño a una mujer que solo estaba ejerciendo su trabajo. Un trabajo que contribuye a la convivencia de Antequera y que le ofrece una posibilidad de empleo dentro de la inclusión a través de la magnífica asociación Singilia Barba".

La concentración ha terminado con una avocación y un aplauso unánime en apoyo a Mayte para que "pronto se recupere, pueda volver a ejercer su trabajo y se olvide de esta pesadilla que pasó ayer por cumplir con su obligación", precisó el alcalde.

La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz Domínguez, también ha manifestado en público su repulsa “absoluta” contra este tipo de delito de odio hacia las personas con discapacidad y ha hecho un llamamiento para que cualquier persona como Mayte acuda a los recursos legales que pone la Consejería a su disposición. “Tenemos que unirnos toda la sociedad decente que cree en la igualdad, el respeto y en los derechos humanos contra los intolerantes” ha concluido la Consejería, quien insiste en la educación como mejor arma contra cualquier tipo de violencia.

Precisamente esta misma semana, la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su Comarca (ADIPA) y una amplia representación de la corporación municipal del Consistorio antequerano realizaron otra concentración pública en repulsa a la agresión que sufrió Andrés, un joven de 19 años con discapacidad intelectual al que le dieron una brutal paliza en Jerez, así como a Antonio David Barroso, el joven de Morón de 15 años con discapacidad mental que está en paradero desconocido desde septiembre.

Lo que no se imaginaban era que solo unos días después, esto iba a ocurrir en Antequera.