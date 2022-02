Bibiana Cabello es una joven diseñadora natural de la Joya, un pequeño anejo de Antequera situado en el Sur del Torcal. Desde muy pequeña supo que quería vestir a las grandes estrellas, y así lo hizo, llevando su talento a la gran City londinense, donde el próximo marzo presentará su primera firma en la London Bridal Fashion Week.

Antes de abrirse paso en el mundo de la moda, Bibiana comenzó la carrera de Arquitectura Técnica, hecho que le sirvió para recordar «detalles de la infancia» que la acercaron aún más a su sueño. «Empecé a conocer a mucha gente que estudiaba diseño, veía las prendas que se hacían y me acordaba de mi infancia, de los vestidos y trajes que me hacía mi madre». Por ello, Bibiana se armó de valentía y decidió estudiar diseño de moda en Madrid, el primer paso de una gran aventura entre retales.

Una falda confeccionada con un retal de dos euros marcaría el inicio de su gran carrera. Con esfuerzo y dedicación, Bibiana se fue abriendo paso en la capital, llegando a trabajar para grandes marcas como Devota & Lomba, bajo la guía del gran Modesto Lomba. Además, también ha vestido a personalidades de la talla de Sara Carbonero o Elsa Pataky, e incluso a estrellas internacionales como Naomi Isted o Sophie Sumner. Esta joven soñadora se trasladaría años más tarde a Londres para «aprender y estar conectada de una forma más internacional». Y así fue. Actualmente Bibiana Cabello cuenta con su propia firma bautizada con su nombre, a través de la cual ha conseguido aquello que, por momentos, parecía impensable. «Mi firma tiene el nombre que mis padres me pusieron, mi madre siempre ha dicho que de un hijo sólo se puede elegir el nombre, y no he querido cambiarlo».

Mediante pequeños pasos y con un «crecimiento orgánico», la modista ha conseguido materializar sus ideas en su proyecto, con el que espera conseguir grandes cosas en un futuro. «Cuando llegué a Reino Unido, mi idea era continuar con trajes a medida, pero me pidieron una colección completa, y eso me hizo plantear el crecimiento de mi taller, que empezó con una máquina de coser doméstica».

Debido a la crisis sanitaria, la diseñadora tuvo que paralizar la idea, pero ni una pandemia impidió que su trabajo alcanzara lo más alto. «He sido aceptada en la London Bridal Fashion Week, en una sección para firmas de lujo y el 20 de marzo desfilo en Londres con la que será mi primera colección de novias», destaca con ilusión.

Bibiana, que está viviendo «un sueño hecho realidad», espera con ilusión ese día aunque aún no es «plenamente consciente» de lo que está viviendo. «Aún estoy dándole vuelta a los vestidos para ver los acabados por dentro ya que, como mi madre me enseñó, un vestido debe estar tan bonito por dentro como por fuera».

Pese a todo, la diseñadora no olvida sus orígenes y tiene muy presente «lo que se pierde al ganar» pero, tal y como explica, «lo único que mantiene la firmeza ante la incertidumbre son los objetivos claros y recordar por qué te fuiste». «Espero tener suerte el día del lanzamiento de mi colección, poder vivir siempre del diseño de moda, volver a mi tierra y decir: ¡lo hice!», concluye con entusiasmo la joven modista.