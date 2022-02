El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, no comparte las concentraciones celebradas este pasado sábado en defensa de la sanidad pública, aunque ha asegurado que las respeta y que intenta "sacar lo positivo que hayan dicho para implementar y mejorar el sistema sanitario público".

"Como administración pública, recogemos las peticiones que ellos tengan", ha afirmado Aguirre, en Antequera, donde ha inaugurado el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria de la localidad. Aguirre ha asegurado que el derecho a manifestación "lo tiene todo el mundo" y "si podemos implementar y mejorar algo, mi consejería siempre está abierta"; aunque ha asegurado que no las comparte "ni veo lógica estas manifestaciones".

Jesús Aguirre ha emplazado a los sindicatos a que "me den un único parámetro que no hayamos mejorado adecuadamente desde 2019 a 2022 para justificar una manifestación. Búsquenlos, no lo encuentran, voy a las pruebas, miren a los pueblos, lo que estamos haciendo de contratación e infraestructuras. Lo que pasa que algunos están ya en precampaña electoral cuando nosotros estamos en la gestión", ha dicho.

Aguirre ha insistido en que estas concentraciones "están muy mediatizadas desde el punto de vista político, muy organizadas, fue un llamamiento del PSOE, se le sumó Adelante Andalucía y los dos sindicatos minoritarios en la mesa sectorial de sanidad -CCOO y UGT- que no llegan ni al 15% de representación".

En este sentido, ha dicho que "los sindicatos potentes en sanidad son Satse, Sindicato Médico y CSIF Sanidad, se sumaron yo creo que con un corte más político, se organizaron autocares por parte de los pueblos pagados con dinero de todos a nivel de los ayuntamientos y se vinieron a las capitales", apuntando que "quien aportó esos manifestantes fueron los alcaldes y diputaciones del PSOE".

Nuevo servicio de urgencias en Antequera

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha realizado estas declaraciones en Antequera, donde ha inaugurado el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Antequera, un punto de atención extrahospitalario que prestará servicio permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en el centro como en vía pública, y dará también atención domiciliaria a los ciudadanos, evitando que lo usuarios tengan que desplazarse hasta el hospital.

La reforma ha contado supuesto una inversión de unos 600.000 euros y que permitirá descongestionar las urgencias del Hospital de Antequera y acercar el servicio a los ciudadanos. "Hoy abrimos este punto de urgencias en el centro de la ciudad y ahora seguiremos con la reforma del ambulatorio, que tiene ya un presupuesto de unos 2,2 millones de euros", ha indicado.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha destacado que tras la apertura del punto de urgencias se va a seguir proyectando la apertura completa del centro de salud, dando vida a esta zona de Antequera que estaba olvidada desde que se cerró el antiguo ambulatorio, ha señalado Barón, quien ha afirmado que "ahora es el momento de los últimos 20 años en que más se está invirtiendo en materia sanitaria en Antequera".

Este punto de urgencias extrahospitalarias, que se une a los otros once servicios que hay en otros puntos de la comarca, es el primero con el sistema de gestión de colas (TURNOSAS) que permite agilizar la espera de pacientes y la circulación de los mismos dentro del centro.

Este servicio de urgencias está situado en las antiguas instalaciones del centro de salud de Antequera conocido como Campillo Bajo, cerrado desde hace más de doce años; cuenta con seis consultas, una de ellas destinada a pacientes críticos, dos salas de espera, y una zona administrativa, además de doble circuito respiratorio adaptado a la pandemia de Covid-19, una sala de cambio de equipos de protección, sala de estar destinada al personal, dormitorios, aseos, y un almacén.

Para la atención en domicilio y en la vía pública, se han trasladado al nuevo centro urbano los dos Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (equipos móviles DCCU) que hasta el momento estaban funcionando con base en el Hospital de Antequera, y que están dotados cada uno con una ambulancia medicalizada, un profesional médico, un profesional de enfermería, y un técnico de transporte sanitario.

Además de los equipos móviles, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Antequera contará con un equipo EBAP compuesto por un profesional médico y un profesional de enfermería, y una persona en el área de admisión las 24 horas.