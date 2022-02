La localidad malagueña de Ronda acogerá en directo la emisión de Crónica de Andalucía con entrevistas, actuaciones musicales y un viaje por toda la comunidad. Se emitirá a partir de las 12 horas en la sintonía de Radio 5 y desde las 13:10 horas en emisión conjunta por RNE y Radio 5. Radio Nacional de España y su redacción en Andalucía se vuelcan en la celebración del 28-F con la emisión este viernes día 25 de su informativo regional desde Ronda, localidad malagueña cuna de algunos símbolos de la comunidad como su himno y su bandera. Dirigido y presentado por Elena Correa, el programa se realizará desde la Plaza del Socorro, frente al Edificio del Círculo de Artistas, lugar que precisamente acogió en 1918 la Asamblea de Ronda, la primera asamblea regionalista de Andalucía.

En casi dos horas de programa se repasará la importancia de Ronda dentro de la autonomía de Andalucía con el cronista oficial de la localidad, Faustino Peralta, que destacará la labor de esa Asamblea de Ronda y su función durante 1918. También, espacio destacado para la conmemoración de los 40 años de gobiernos autonómicos en Andalucía. Cuatro décadas que se recorrerán con la ayuda del copresentador del programa, Manuel Pedraz, y la compañera del diario El País, Lourdes Lucio. Por supuesto, tampoco se dejará de lado la imagen actual de Andalucía charlando con los autores de dos libros que muestran dos caras diferentes de la comunidad: Alberto González Troyano, autor de La cara oscura de la imagen de Andalucía; y con Fran G. Matute, autor de Días de viejo color. Testimonios de una Andalucía Pop.

Pero no solo Ronda centrará la atención del programa especial por el 28-F. Con la ayuda de los compañeros de las redacciones en las provincias andaluzas se realizará un recorrido por varios puntos de la comunidad. Se hará un análisis de lo que está por venir en la recuperación del turismo en la comunidad tras la pandemia en el monumento más visitado de toda España: la Alhambra de Granada. El campo, como otro de los grandes sectores de la economía andaluza, tendrá su relevancia especial siguiendo en Huelva el trabajo en el campo de los agricultores andaluces. Otro de los fuertes de Andalucía es su cultura, inspirada por el flamenco pero también por la vanguardia. En Cádiz se hará una visita al Museo de Camarón de la Isla, y en Málaga se recorrerán algunos de sus importantes museos. Y como no, un 28-F no se puede dejar de estar en uno de los miles de centros educativos de la comunidad en los que uno de los actos más típicos es el desayuno con pan y aceite. Para ello la visita será a un colegio en la cuna mundial del aceite de oliva, Jaén.

El programa especial constará de dos bloques: de 12:05 a 13:00 horas en emisión por las sintonías de Radio 5 en Andalucía, pasando a partir de las 13:10 a emisión conjunta en RNE y en Radio 5.