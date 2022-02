‘Game Over’ al machismo con ‘Quizgualdad’

Nacho Molina, un joven antequerano estudiante de Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, ha impulsado una novedosa y pionera iniciativa que pretende servir como vehículo educativo para la sensibilización de la igualdad. Se trata de la creación de un videojuego basado en los valores del feminismo, con el que pretende transmitir más conocimiento sobre el movimiento de la mano de las grandes feministas de la historia.

Esta iniciativa interactiva, que formará parte de la campaña ‘La Igualdad es mi Juego’ promovida por el Ayuntamiento de Antequera en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, pretende sensibilizar en igualdad de oportunidades a niñas y niños del primer ciclo de Educación Primaria de todos los colegios del municipio.

El desarrollo del videojuego, tal y como explica Nacho, comenzó en el contexto de una asignatura de la universidad. «Se nos requería desarrollar un proyecto para un cliente real, ya sea por parte de un amigo, familiar u otro tipo de contacto». Haber crecido en un entorno familiar muy concienciado en la igualdad de género llevó al joven a decantarse por esta opción ya que, tal y como explica, «es fundamental educar a las nuevas generaciones en asuntos tan importantes para evitar la proliferación de este tipo de problemas sociales».

La dinámica del videojuego es muy sencilla. «‘Quizgualdad’ es un juego de preguntas que se puede realizar por grupos, los cuales estarán representados por un avatar de una figura representativa del feminismo como pueden ser Clara Campoamor o Amelia Valcárcel». Tal y como detalla Nacho, «tras cada pregunta, se dará una explicación del por qué de la respuesta donde la persona conductora de la actividad podrá aprovechar para añadir información adicional e introducir el carácter didáctico del juego».

Las clases, los exámenes y la ajetreada vida universitaria no han impedido a este joven sacar el proyecto adelante, cuyo proceso de elaboración ha sido «más prolongado que largo». «Su desarrollo en la universidad comenzó a finales de 2020, la nueva versión se realizó a finales del verano de 2021 y se ha terminado de pulir el mes de febrero». Y, pese a que este no es el primer videojuego que elabora, sí que es el más especial. «A lo largo de mis estudios, he desarrollado muchos juegos, sin embargo, es mi primer acercamiento a un videojuego de carácter lúdico enfocado a su reproducción en aulas escolares».

Eso sí, para disfrutar de esta experiencia lúdica aún habrá que esperar, ya que actualmente el juego está siendo revisado por Teresa Ruz García, encargada del contenido didáctico. «En cuanto todo esté bien y se realicen los cambios necesarios, el juego se subirá a la web especializada itch.io de forma completamente gratuita», aclara.

Con esta novedosa iniciativa, Nacho ha querido mostrar que otro tipo de contenidos es posible y que, a través de los videojuegos, también se pueden conseguir grandes cambios en la sociedad. «Con ‘Quizgualdad’ he querido enseñar lo potente que son los videojuegos como herramientas educativas y que es posible aprender conceptos tan importantes, de la forma más divertida», concluye con ilusión este joven antequerano.