Alcaldes de pequeños municipios de Málaga participaron este martes en una concentración de protesta en la capital contra el cierre de oficinas previsto por Unicaja Banco el 18 de marzo. Los regidores socialistas de Almáchar, Villanueva de Tapia, Alfarnatejo, Alfarnate y Jubrique son algunos de los que se movilizaron. Se van a cerrar 11 sucursales, seis de la Serranía de Ronda (Jubrique, Igualeja, Montecorto, Pujerra, Gaucín y Genalguacil), una en Istán, dos de la zona de Antequera (Bobadilla y Villanueva de Tapia) y dos de la Axarquía (Almáchar y Alfarnate).

El alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, trasladó el «total desacuerdo con el cierre de la oficina» y advirtió de que si se materializa el Ayuntamiento «retirará las cuentas» de la entidad. Además, pidió el apoyo de la Diputación en la lucha contra la despoblación y que «deje de operar con Unicaja si se confirma este cierre».

«Nos hemos enterado del cierre por la prensa; no ha habido comunicación oficial. Es un palo más en las ruedas para que exista la despoblación, nos sorprende que no tengamos el apoyo de Unicaja, que decía ser el banco de todos los andaluces. No sabemos si habrá un agente comercial o incluso el cajero, es una situación que afecta a las personas mayores, que no pueden hacer gestiones por internet y que tendrían que trasladarse a Torre del Mar para una gestión de 20 minutos», concluyó.

En el mismo sentido se expresó el regidor de Villanueva de Tapia, Manuel Sillero: «Si una entidad bancaria no presta atención a los vecinos, los ahorros no deben estar en esta empresa e, incluso, asesoraremos para que retiren estos fondos».

Por su parte, el alcalde de Alfarnatejo, Daniel Benítez, indicó que su municipio no tiene sucursales: «Solo tenemos las oficinas de Alfarnate y, si cierran, no tendremos atención para una población envejecida, las entidades bancarias nos abandonan». El regidor de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, lamentó el cierre y puso como ejemplo que una persona de 80 años «tendría que salir a las 6 de la mañana para volver a las 7 de la tarde por un trámite».

El alcalde de Jubrique, Alberto Jesús Benítez, criticó el cierre previsto de la sucursal. «Es un perjuicio también para el comercio y la hostelería, es una situación que afecta a varios municipios de la Serranía de Ronda y al Valle del Genal y la oficina más cercana es la de Ronda, que está a una hora».

Por su parte, el Ayuntamiento de Istán ha emitido un bando en el que considera que «no existen criterios objetivos» para el el cierre y dijo que emprenderá todas las acciones en su mano para que la decisión «sea revertida».

Unicaja Banco, según datos de la entidad, es la que más presencia tiene en la provincia, con 150 puntos de atención al cliente (126 oficinas y 24 agencias financieras). Además, dispone de 357 cajeros.