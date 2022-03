Los vecinos de Alhaurín de la Torre se están volcado con las víctimas de la guerra en Ucrania. El Ayuntamiento de Alhaurín, los Corresponsales Juveniles, la asociación ucraniana Maydan Málaga y varios negocios y colectivos colaboran en la recogida y envío de la ayuda humanitaria.

Varias decenas de cajas de productos de primera necesidad que habían sido depositadas en la Casa de la Juventud ya han sido enviadas con destino a Ucrania, y a lo largo de las próximas semanas se podrá seguir donando este tipo de material ante las necesidades del pueblo ucraniano, como consecuencia de la invasión rusa.

Los productos que necesitan son: medicamentos para primeros auxilios, linternas, mantas, sacos de dormir, comida para bebés, pilas, botas militares, colchonetas, frutos secos, chocolate, barritas energéticas y comida en conserva.

La organización piden a los ciudadanos que quieran colaborar que aporten los artículos organizados y divididos en bolsas o cajas según su tipología.

Los pueden depositar en la Casa de la Juventud (C/ Punto Industrial s/n), de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, o en algunos de estos negocios: Herboristería Alpe (C/ San Juna, 25); Frutería La Torre (C/ San Juan, 33); 7 colores (C/ San Juan, 2); Urbano Autoescuela (Avda. Reyes Católicos, 27); Farmacia Amiga de la Torre (C/ San Sebastián, 42); El Rincón de Paco y Loli (Avda. El Romeral, 136); centro de belleza Heliomar (C/ Maestro Tomás Bretón, de Churriana); Larysa (vivienda particular, en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, 8 1º izqda); y en el salón parroquial de la Iglesia de San Sebastián (C/ Málaga, 27).

Este miércoles, día 9 de marzo, tendrá lugar una concentración silenciosa frente al Ayuntamiento a partir de las 12 horas en solidaridad con el pueblo ucraniano.

El Consistorio de Alhaurín de la Torre quiere sumarse así a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias junto a todos los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares del país para trasladar el apoyo y afecto a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania.