El mago Luis Olmedo vuelve a casa con el show ‘Perspectiva’

Perspectiva es lo que hace que sintamos diferente una misma cosa dependiendo de cómo la miremos. Esto es lo que consigue Luis Olmedo, el antequerano reconocido como el mejor mago de micromagia de España, que es capaz de mostrar a su público otra realidad sin moverse del asiento. Con su nuevo espectáculo ‘Perspectiva’, que presentará en Antequera el próximo 19 de marzo, este joven ilusionista volverá a casa tras la pandemia.

Luis comenzó a ser aficionado de la magia con 16 años y, lo que al principio parecía simplemente una «ilusión», acabó convirtiéndose en la más bonita realidad. Pese a todos sus logros, este joven mago aún no concibe su profesión como un trabajo, sino que, para él, este sigue siendo como un hobby. «Antes que profesional soy aficionado. Sigue siendo mi hobby y disfruto enormemente jugando y divirtiéndome volcando ideas y pensamientos en este arte». Un trabajo constante que a día de hoy ya tiene sus frutos. «Sobre si me ha costado mucho, te diría que nunca lo he pensado. He dedicado y dedico muchas horas porque me gusta y me apasiona seguir creciendo». Y es que cuando tu trabajo es tu «propia ilusión», una sesión de ensayo o estudio «pasan en un parpadeo».

Aunque la magia se rija por encantos, tras cada truco hay un arduo trabajo que deja poco margen a la improvisación. Sin embargo, este ilusionista considera que «aunque una actuación tenga que estar ensayada al máximo, la magia es un arte vivo». Lo que quiere decir que «cada actuación tiene que tener un sentimiento propio».

Actualmente, este mago tiene en mente muchos frentes, entre los que se encuentra el Campeonato del Mundo de Canadá, que será su último concurso. Por si fuera poco, de forma paralela se centra en la escritura de un espectáculo nuevo de magia de cerca y en la ampliación de su escuela de la capital malagueña. Y es que este mago no solo hace magia, sino que también la enseña. «Es un lugar donde pretendo que quien quiera aprender crezca en el ámbito artístico de la magia y se forme de la mejor forma posible», comenta con entusiasmo.

Sin embargo, no todo ha sido un «camino de rosas» hasta llegar a donde ha llegado. A la dificultad de avanzar en una profesión muy difícil, también se sumó la crisis sanitaria, que supuso un golpe difícil para los artistas. «Actuar con los aforos impredecibles, público con mascarilla y no poder leer las reacciones fue muy difícil». Pero, pese a todo, Luis Olmedo asegura que «han sido dos años raros, no para olvidar, sino para aprender».

Ahora, tras dos años de pandemia, este antequerano vuelve a casa con ‘Perspectiva’, el espectáculo más maduro que ha hecho hasta ahora. «El público puede esperar vivir la magia de cerca, desde su asiento y dejarse llevar por las diferentes perspectivas que muestro en el show». Eso sí, para conocer el truco final aún habrá que esperar, ya que «un espectáculo de magia siempre debe sorprender».

«Disfrutar y seguir aprendiendo», eso es lo que espera este joven ilusionista del futuro, que aguarda con ilusión y cariño el estreno del espectáculo ‘Perspectiva’ en su ciudad natal. «Volver siempre es bueno, pero si es con mi último proyecto ese cosquilleo, y mezcla de nervios y cariño se activan», concluye con especial emoción.