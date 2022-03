El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha recibido unas 18 ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de construcción del teatro de la localidad, según ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova.

El regidor ha adelantado que el futuro espacio escénico será de ámbito metropolitano, por lo que atraerá a espectadores de otras ciudades y favorecerá al tejido comercial de la localidad.

Villanova ha explicado que este equipamiento multiplicará por diez la actividad cultural del municipio. "Algunos políticos piensan que no es necesario, pero que se lo pregunten a las cofradías, asociaciones, colectivos y la gente de la cultura de Alhaurín", ha dicho el alcalde.

El Ayuntamiento licitó las obras por un precio base de 8,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 30 meses. Villanova ha añadido que el número de empresas interesadas demuestra que Alhaurín de la Torre es un municipio solvente, con el quieren trabajar importantes constructoras, incluidas aquellas con experiencia en proyectos culturales.

El alcalde ha añadido que seguirá trabajando para que otras administraciones colaboren en la financiación y obtener al menos el 50% del coste de un proyecto que considera una especie de deuda histórica, al ser Alhaurín una de las pocas localidades que no pudo beneficiarse del antiguo convenio marco de la Junta para crear una red de espacios escénicos en Andalucía. En este sentido, ha recordado que "fueron los gobiernos autonómicos del PSOE los que no hicieron nada. No voy a renunciar a ese dinero y tengan por seguro que lo recibiremos", ha afirmado.

El proyecto

El Teatro de Alhaurín de la Torre se levantará entre la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga y la avenida Presidente Adolfo Suárez. Allí, se creará una gran plaza pública, a modo de manzana cultural, entre estos dos modernos equipamientos. Tendrá capacidad para un máximo de 600 espectadores ya que, aunque contará con 572 butacas, se podrá ampliar con 28 más en la platea.

El diseño, que responde al proyecto ganador del concurso arquitectónico convocado en 2009, incluye un escenario de 300 metros cuadrados y un foso de orquesta, para que pueda acoger todo de tipo de espectáculos teatrales o musicales. La manzana objeto de edificación consta de una superficie de 7.757,57 metros cuadrados, clasificada como Suelo Urbano y Sistema Local de Equipamiento.

La organización del edificio dentro de la parcela permite crear una gran plaza, con zonas arboladas y de descanso que permite su uso como espacio público y como teatro al aire libre, pensado para el descanso o para la celebración de espectáculos, fiestas o exposiciones.

Las zonas arboladas en las calles Manuel Machado y Alcalde Juan Rodríguez Ruiz absorben el desnivel que crea el descenso de forma natural del terreno en la acera respecto a la cota de la plaza y su acceso por la avenida Presidente Adolfo Suárez.

El edificio será de planta baja más una planta según la calle a la que dé acceso, evitando la construcción en altura, a excepción de la torre escénica que se levanta como icono y punto de referencia de la parcela. Será un espacio escénico de tipo medio, con aforo para 572 personas entre butacas fijas (498) y móviles (74) y una la platea se pueden ampliar hasta 28 butacas más.

El escenario tienen una superficie de 300 metros cuadrados completamente modulable y registrable mediante trampillas, con una embocadura máxima de 14 metros y una altura de boca de 8 metros. Una plataforma hidráulica configura el foso de orquesta que tiene 2 niveles. La caja escénica cuenta con una altura suficiente para compatibilizar todo tipo de espectáculos, de manera que junto con una concha acústica para los conciertos, esta sala puede usarse con gran versatilidad.