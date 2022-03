El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha criticado que la Junta de Andalucía "no ha invertido ni un solo euro en los tres años que lleva para la mejora y arreglo de los caminos rurales de la provincia de Málaga, caminos que son los que vertebran el territorio y estimulan la economía para actividades como la agricultura, la ganadería o la caza".

Bernal, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Antequera, Kiko Calderón, ha lamentado que "no ha habido un gobierno que haya hecho tan poco por el ámbito rural como el de Juanma Moreno en la Junta, que solo sabe sumarse a los gritos de Vox".

Para el dirigente socialista, la Junta "está dando la espalda a la agricultura, a la ganadería y a la caza, por eso lo reivindicamos aquí en Antequera, que está siendo especialmente maltratada con la no ejecución del Plan Itínere, así como para toda la comarca, una comarca en la que hay previstas actuaciones en Antequera (2 actuaciones previstas), Ardales (2), Fuente de Piedra (2), Mollina (1), Teba (1), Sierra de Yeguas (2) y en Villanueva de Tapia (1)", ha lamentado.

"Estamos ante un compromiso que arrancó en 2019 y que todavía no se ha cumplido, no es la primera vez que tanto la consejería como la delegación vienen a anunciar la ejecución inmediata de estas actuaciones pero que no se hace, es una desvergüenza por parte de la Junta de Andalucía", ha manifestado.

Por último, ha esperado que "no esperen a la convocatoria de elecciones para hacer como que han estado trabajando, vamos a exigir que hay que realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones en los caminos porque, al no hacer nada en tres años, ahora la red está en peores condiciones, por lo que hay muchas más necesidades".

Por su parte, Calderón ha recordado que la mejora y arreglo de los caminos rurales en Antequera "acumulan un déficit importante, lo presupuestado ha sido prácticamente cero por parte del ayuntamiento y porque la Junta de Andalucía sólo presentó un plan en 2019 que, a fecha de hoy, no se ha ejecutado".

"La falta de arreglo de estas vías, especialmente las dos de Antequera incluidas en el plan que son el camino del Cerro del Espartal y el camino del Partido Alto en La Vega, está causando un gran perjuicio a ganaderos, agricultores y a los vecinos y vecinas que viven en la zona así como a los cotos de caza cuando hay un presupuesto previsto de 400.000 euros pero que no se ejecuta", ha añadido.

Por último, ha recordado que Antequera "es uno de los municipios más extensos de Andalucía, el presupuesto propio del Ayuntamiento es irrisorio, el 0,1% del total, y la falta de apuesta del Gobierno de la Junta provocan una situación caótica; por eso pedimos que se aumente hasta el 1,5% del presupuesto del consistorio para llegar a los 650.000 euros y exigimos a la Junta que ejecute ya estas obras", ha concluido.