Cuando Beatriz Jiménez comenzó en 1997 a interesarse por el triatlón, nunca se imaginó que se convertiría en un modo de vida. A Jiménez se le conoce en el municipio por ser pionera en esta disciplina.

Sus zapatillas la han llevado por toda España y parte de Europa, y en estos 25 años ha conseguido una gran cantidad de reconocimientos, tantos que no es capaz de recordarlos.

"Empecé en esto porque mi marido hacía triatlón, me gustaba lo que hacía y me interesé en ello. Estaba con el máster y me apunté a natación, luego me compré una bicicleta y en menos de un mes estaba haciendo mi primera carrera de triatlón, en Mijas", recuerda Beatriz.

Aunque su relación con el deporte no comenzó ahí, ya que de pequeña jugaba al voleibol. Una vez que se adentró en el mundo del triatlón, no paró: "Seguí compitiendo, estuve muchos años con un entretenimiento planificado. Mi marido siempre me ha llevado el entrenamiento porque es profesor de educación física", asegura.

Lo que más le atraía a Jiménez del triatlón es que "te da la oportunidad de competir en otros deportes, así que empecé en carreras populares y medias maratones".

En sus inicios "piqué un poco de todo", ya fuese en travesías de natación o en carreras de mountain bike, "pero mis mayores éxitos han sido en triatlón", afirma. Beatriz ha ganado dos Campeonatos de España de Triatlón Cros, así como varios Campeonatos de Andalucía en diferentes modalidades.

"Siempre se destaca la labor de las mujeres deportistas por ser madres, no por sus éxitos deportivos"

La triatleta cuenta con tantos premios que es incapaz de nombrarlos uno por uno.

Desde que comenzó, nunca paró de entrenar, hasta que se quedó embarazada: "En 2009 tuve a mi hija, y luego seguí compitiendo. Me costó ponerme en forma, pero cuando iba a participar con la selección española, me volví a quedar embarazada".

Pero, Jiménez tuvo un nuevo parón en su vida, cuando en 2015 le diagnosticaron una enfermedad a su hija, y se volcó por completo en el cuidado de ella: "Fue un momento de desmotivación. A raíz de ahí, seguí compitiendo pero no a alto nivel. Sigo porque me gusta y es mi hobby, pero no al nivel de antes", declara.

La enfermedad de su hija le llevó a embarcarse en otra aventura, creando el Club Corredoras de Alhaurín: "Cuando estuve en el Materno Infantil veía la labor de los sanitarios y me entró el gusanillo por hacer algo por la sociedad. Me inspiró y por ello decidí crear una plataforma donde las mujeres se sintieran en igualdad de condiciones, porque cuando corren se sienten en desigualdad, pero al verse entre iguales te animas", cuenta la deportista.

Y así nació en 2016, el Club Corredoras de Alhaurín, un club deportivo y social, que aglutina a más de 100 mujeres del municipio: "Hice una página de Facebook, un Grupo de Whatsapp, y poco a poco fuimos creciendo hasta llegar a un número bastante alto de mujeres, casi 80 por la mañana y 80 por la tarde".

Y aunque no compiten todas, "casi siempre que hay una carrera en Málaga o Andalucía hay representación del club".

Una plataforma deportiva que se reúne cada miércoles para correr: "No somos profesionales, aunque bueno profesional no me considero ni siquiera yo. Profesional es que te paguen por ello, yo nunca tuve un sueldo por correr. He sido una deportista que ha conseguido grandes éxitos, pero nunca cobré por ello; aunque estuve un tiempo becada", aclara Jiménez.

Beatriz sigue buscando proyectos deportivos, ya que le hacen feliz: "Se ha convertido en una forma de vida. Lo siento como una necesidad, es mi momento de desconexión", subraya.