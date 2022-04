Hablamos con Francisco José Sánchez Guerrero, concejal de Aguas de Alhaurín de la Torre, sobre la preocupante situación que afronta el municipio, ante la escasez de agua. A pesar de que las últimas precipitaciones han dejado lluvias en el municipio para un año, la situación en el municipio no mejora: "Para los que tienen aguas de pantanos sí ha mejorado, peor en este no es nuestro caso", asegura.

Además aclara cuáles serán las medidas implantadas por el Ayuntamiento y su alcance.

P: ¿Cuál es la situación actual?

R: Probablemente ya haya restricciones, ahora hemos estado revisando la ordenanza de saneamiento y depuración. En esas ordenanzas, el IPC es del 16,4 % y se ha incrementado en el último tramo; ya que hay grandes consumidores. No es una medida de subir los impuestos porque sí, queremos que las personas que gastan mucha agua piensen que ahora les cuesta más, y que no lo hagan.

P: ¿Qué otras medidas se establecen?

R: El alcalde firmó un decreto de emergencia en el que van cuatro obras: tres son nuevos sondeos, nuevas investigaciones, y otra es el cambio de todas las tuberías de abastecimiento, de la barriada de La Alquería. Esta es la más antigua y la que más lejos está de las fuentes de abastecimiento. Antes el 60% del agua que entraba en red era efectiva, ahora con el cambio de tuberías queremos subirlo a un 95%; es decir optimizarla.

P: ¿En cuánto estima su concejalía la disminución del consumo?

R: En la ordenanza de saneamiento, queremos reducir al 15% o 20% el consumo y el de saneamiento igual. Por lo que estimamos un 30% de disminución del consumo.

P: ¿Cómo pretenden controlar que no se gaste de manera excesiva?

R: La única forma que tenemos es la de penalizar los consumos altos. También estamos con una campaña informativa: «Gota a gota se agota». Concienciar es importante, el plan B del Ayuntamiento tiene tres ramas: concienciación y publicidad, penalización de consumo altos y decretos de emergencias y obras.

P: ¿Qué hay que hacer para garantizar los suministros?

R: Nos tomamos enserio la situación, ya que si no llueve, este verano el suministro no estará garantizado. Si vemos que no hay agua en junio y julio, nos veríamos obligados a un corte de suministros. Lo primero es reducir la presión, para evitar fugas. Si no funciona, cortar por la noche.

P: ¿Habrá sanciones económicas?

R: Si tenemos que hacerlas, se hacen. Confiamos también en nuestros vecinos y hacemos lo que podemos y más para no tener que sancionar. Pero ahora mismo no está contemplado, simplemente estamos con concienciaciones y avisos.

P: ¿Qué objetivo pretende alcanzar?

R: Nuestro objetivo es no quedarnos sin agua en verano, en condiciones normales no vamos justos, pero, en verano vamos muy, muy mal. Si solo te abasteces de un botijo, si gastas lo gastas cada vez va menos.