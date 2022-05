El Ayuntamiento de Antequera solicitará al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que todos los parques fotovoltaicos, eólicos y de energías renovables que puedan localizarse en el término municipal cuenten con la aprobación previa del Consistorio respecto a su ubicación.

Lo hará mediante una moción que se aprobará en el pleno ordinario de este mes de mayo. "Mostramos nuestra más rotunda disconformidad con el modo de proceder, por ello solicitamos la participación de los Ayuntamientos en la determinación y ubicación de estos proyectos". Y es que no hay normativa que determine la localización de los mismos.

El dominio es del Gobierno de España, que autoriza las instalaciones de producción de energía eléctrica superior a 50 megavatios. En caso de que la potencia sea inferior, la competencia se delega a las comunidades autónomas, en este caso, a la Junta de Andalucía.

El alcalde, Manuel Barón, ha sido rotundo al afirmar que el Consistorio no tiene ningún tipo de competencia para decidir, aprobar o determinar donde se instalan los parques fotovoltaicos o eólicos en el término municipal de Antequera, lo que se aplica también al número de huertos solares o parques eólicos que se pueden llegar a instalar en la zona. Igualmente, la determinación de las ubicaciones con respecto a la calificación de impacto medioambiental corresponde a las dependencias de Industrias y Energía de la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga.

"El Ayuntamiento de Antequera no ha autorizado, ni aprobado, ni tiene conocimiento previo de dónde se autoriza la instalación de parques fotovoltaicos, y, por tanto, no decidimos dónde van a ir ubicados". Por lo que inciden en que no se les ha consultado sobre la idoneidad de la cercanía o lejanía de los parques respecto a los núcleos urbanos que puedan verse afectados, como es el caso de la pedanía de Cartaojal, donde se proyectan ya varios parques en su entorno. "La única información solicitada por el Gobierno de España ha sido la catalogación de determinados suelos en el plan urbanístico en cuanto a su protección".

También ha querido aclarar que están a favor de las energías renovables, pero dentro de unos límites. "Las exigencias medio ambientales son muy importantes para la viabilidad de todos los proyectos, pero también se tienen que tener en cuenta si esto afecta a las personas y a los lugares donde viven".

Por último, el regidor ha señalado el rédito político que "algunos" pueden llegar a sacar de esta situación. "No vamos a permitir que nadie nos acuse de cosas que no hemos hecho", ha concluido.