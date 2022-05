‘El latido de un disparo’, una oda a la libertad y la valentía

‘El latido de un disparo’, este es el título que enmarca el primer poemario de Cinthya Martín Vereda, una joven escritora de Fuente de Piedra, finalista en el concurso de Poesía Nacional, que acaba de cumplir uno de sus sueños con la publicación de su libro.

La escritora cuenta que nació con una gran amiga, la timidez, siendo esta la culpable de no haber publicado sus versos antes. Ahora, a sus 28 años, Cinthya ha roto con esos muros y ha decidido presentarse al mundo tal y como es, desnudando sus miedos, esperanzas y pensamientos a través de su poemario.

Desde niña los libros han formado parte de mi vida, ya que he vivido rodeada de ellos debido a la afición a la lectura que mi madre ha tenido

Desde pequeña, la autora sintió especial apego por el mundo de las letras y las palabras cruzadas. Explica que perdía la noción del tiempo descubriendo nuevos mundos de fantasía a través de las páginas que custodiaban las historias. «Desde niña los libros han formado parte de mi vida, ya que he vivido rodeada de ellos debido a la afición a la lectura que mi madre ha tenido». Esa pasión por las letras y el mundo de lo desconocido la llevaría a estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Málaga, formación que dejó aparcada durante dos años debido a problemas de salud. «Recuerdo que en el transcurso de estos dos años un profesor de la ESO me visitó en casa aconsejándome abrir un blog donde publicar mis escritos». Pese a que esa idea no convenció a la escritora en un principio, finalmente se armó de valor y empezó a contar sus vivencias a través de versos en redes sociales, lo que obtuvo, sin esperarlo, una gran acogida. «Empecé a recibir mensajes de gente de distintas partes del mundo que se sentía identificada con mis escritos, sin duda eso me ayudó a avanzar».

Sin embargo, la joven confiesa que no todo ha sido un camino de rosas, y que siempre han existido algunas espinas que la han tentado a tirar la toalla. La exigencia del mundo editorial ligada a la juventud e inexperiencia crean un laberinto para los jóvenes escritores que pretenden publicar.

Algunos de mis poemas son abrazos a la gente que ya no puedo abrazar, y otros son caminos de huida a un lugar donde sentirme segura

Pero eso no es algo que importe verdaderamente a Cinthya, para ella su sueño ya se ha hecho realidad. A través de las páginas que componen su poemario la autora se ha desecho «de aquellos miedos» que no la dejaban ser, dando paso a una libertad más plena que le ha otorgado una «mayor confianza y seguridad» en lo que hace. «Algunos de mis poemas son abrazos a la gente que ya no puedo abrazar, y otros son caminos de huida a un lugar donde sentirme segura», explica.

Todo comienza con una cubierta rosa protagonizada por un corazón herido. Sin embargo, en su parte superior florecen ramas que representan la vida y la capacidad de crecimiento pese a las adversidades. «El latido de un disparo, se refiere a ese latido en el que la vida nos cambia, nos deshace y nos vuelve a hacer, nos hiere y nos vuelve a curar, nos hace valientes y sensibles. Nos hace sentir que nuestro corazón no late, sino que dispara», explica esbozando una sonrisa.

Durante este tiempo, Cinthya ha podido comprender por primera vez el valor de lo que escribe, sintiéndose especialmente querida por su pueblo, testigo y cuna de su trabajo. Transparente, delicada y sutil. Estas son las tres palabras con las que se podría definir la obra de esta joven autora de Fuente de Piedra, que sueña con poder llevar sus palabras a lo largo del mundo.