Cada granito cuenta para ayudar a la joven Nayra

La joven antequerana Nayra del Río de 16 años está diagnosticada con parálisis cerebral a causa de un derrame que sufrió y que le ha dejado secuelas muy duras. La más importante tiene que ver con la movilidad, ya que padece tetraparesia espástica en ambas piernas, lo que le impide andar y moverse correctamente o con normalidad.

Desde que tiene uso de razón, Nayra va a sesiones de rehabilitación, lo que en parte le ha ayudado a mejorar y seguir avanzando. Ella misma se define como una persona luchadora que se esfuerza en todo con ayuda de su familia. Además de las horas que pasa con el fisioterapeuta, la joven acude a clases de natación, lo que le ayuda a fortalecer las piernas y la espalda, además de ser una «buena forma de distraerme», confiesa.

Actualmente se encuentra inmersa en una nueva terapia basada en un traje de electrodos «la cual me está yendo bastante bien», admite. «He comenzado a notar que mis piernas pesan menos, tengo menos rigidez y me canso menos al andar», pudiendo así utilizar su andador de forma más ligera. «Es un gran paso para mí ya que nunca lo podría haber conseguido sin este traje», explica. Sin embargo, las pruebas de la terapia se terminaron el 15 de mayo, por lo que la única opción que les queda es comprar el traje lo más pronto posible si no quieren interrumpir el tratamiento. Es por ello que piden el apoyo de la sociedad.

El traje es bastante costoso, casi 8.000 euros, no estando al alcance de todos. Por ello, Nayra y su familia solicitan la ayuda y el apoyo de todos porque «cada granito cuenta» y solo así podrá avanzar en su día a día y «ser una persona más independiente», añade.

Una petición a la que ha respondido sin dudarlo la asociación Aventura Solidaria que, al igual que hicieron con la joven Natalia Tortosa, chica de 14 años con paraparesia espástica que consiguió reunir en tiempo récord más de 10.000 euros para adquirir el traje y seguir ayudando a otros niños, ahora han decidido hacerlo con Nayra.

Su madre, Carmen Hinojosa, cuenta que todo fue muy duro ya que a ambos padres les cogió muy jóvenes. «Tras tantos años sin avances, perdimos un poco la esperanza porque estaba un poco estancada, y tampoco teníamos más medios para ir más allá de una rehabilitación», cuenta.

Pero tras conocer la historia de Natalia y los buenos resultados que había obtenido con el traje, no tardaron en probarlo y los beneficios fueron inmediatos. «Ahora tiene los pies más derechos, al igual que las rodillas y la espalda. Va con su andador más rápido, ya que las piernas le pesan menos».

En principio, para el próximo sábado 21 de mayo se ha organizado en Antequera un gran torneo de fútbol solidario entre los equipos veteranos del Málaga, el Betis y el local. Las entradas para asistir a este triangular tienen un coste de 5 euros, pudiéndose adquirir directamente en taquilla o en los establecimientos de WifiMax y Electricidad Linde. Además, se ha instaurado una fila 0 para quien no pueda asistir pero quiera colaborar económicamente a través de la cuenta bancaria ES30 0237 0603 4091 7263 2159 con el concepto ‘Torneo a favor de Nayra’. «Nayra está muy emocionada con esto igual que agradecida con todo el mundo», afirma su madre.