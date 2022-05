Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la esclerosis múltiple afecta a 47.000 personas en España, a 700.000 personas en Europa y a 2,5 millones de personas en todo el mundo. En las últimas dos décadas, el número de pacientes con esclerosis múltiple se ha duplicado.

Cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos en nuestro país, de los cuales, el 70% corresponden a personas en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes entre los jóvenes.

La esclerosis múltiple (EM) se trata de una enfermedad neurodegenerativa inflamatoria y crónica del sistema nervioso central.

La enfermedad es crónica pero no es ni hereditaria, ni contagiosa ni mortal. Como sus síntomas son variables dependiendo de la gravedad y la extensión, se le conoce comúnmente como 'la enfermedad de las mil caras'.

Los síntomas más frecuentes son pérdida de fuerza, dificultad para caminar, para la coordinación, rigidez, espasmos musculares y problemas para el habla. También afecta a la visión, ya que se puede tener visión borrosa por un ojo, visión doble o sensación de hormigueo y fatiga, entre otros síntomas.

La detección temprana es esencial para mejorar el pronóstico de los pacientes. Actualmente, el retraso medio en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple es de entre uno y dos años.

Actualmente, no tiene cura y es la segunda causa de discapacidad neurológica en personas entre los 20 y 40 años, viéndose más afectadas las mujeres. De esas más de 400.000 personas afectadas en el país, una de ellas es Antonia Rubio, que además es la fundadora de Ayfem: Asociación de afectados y familiares de esclerosis múltiple de Alhaurín de la Torre.

A Antonia Rubio le detectaron la enfermedad con apenas 22 años y lo recuerda de manera traumática: "Estuve 16 años ocultando la enfermedad. Temía el rechazo, me daba miedo y me sentía fracasada, porque creía que no valía para nada", afirma

Cuando Rubio comenzó a aceptar su enfermedad e indagar en ella, no encontró información ni personas con las que sentirse identificada: "Miraba por Internet y nada. Así que pensé en montar una en Alhaurín de la Torre", recuerda.

Y se fundó así, en 2017, Ayfem: Asociación de afectados y familiares de esclerosis múltiple de Alhaurín de la Torre.

Antonia es la presidenta de dicha asociación, que agrupa a unas veinte personas. Ayfem tiene como objetivo "aunar las fuerzas del colectivo y trabajar promoviendo el conocimiento de la enfermedad, la sensibilización social y el interés en esta enfermedad".

"Hay que salir del armario y aceptar la enfermedad", asegura Antonia Rubio, presidenta de Ayfem

La principal misión de esta entidad es mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple: "Para qué vamos a hablar sobre ello. Quería una asociación distinta, que cuando vengan a ella no sientan la obligación de estar hablando cada vez se habla del tema. Con esta asociación intento ayudarme a mi misma y a mis compañeras".

Para Rubio se debe "salir del armario" y aceptar la enfermedad: "No puedes quedarte en tu casa, no puedes pensar que tengo esclerosis múltiple, porque sino no haces nada. Hay que decir yo puedo, siempre tienes que seguir", recalca.

Aunque no hay ningún medicamento que pueda con la enfermedad, existen prácticas que se pueden llevar a cabo y que ayudan: «Hay muchos deportes que ayudan. No puedes sudar mucho, porque afecta también, pero puedes hacer otras cosas, por ejemplo, yo bailo flamenco, a mi manera pero me ayuda psicológicamente», explica.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas con esclerosis es cómo se vive socialmente la enfermedad: "Laboralmente afecta, para sacar un seguro de vida o médico no te lo dan. Aún es un tema tabú. Además, esta enfermedad no solo me afecta a mi, también a mi familia. La llevan mi marido y mis hijos, porque cargan con la secuela de verte mal, verte dolorida", denuncia.

E incide en la necesidad de "acudir a psicólogo": "Cuando te lo diagnostican es muy duro, necesitas especialistas, además de mucho ánimo y mucho apoyo. A día de hoy tampoco hay mucha información", dice.

Ayfem no cuenta con sede física aún, por ello para sus distintas actividades el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre les cede espacios para sus actividades.

Desde la asociación se llevan a cabo distintas acciones para visualizar la enfermedad, además de actividades como yoga, baile o risoterapia: "Hemos hecho senderismo, hemos ido a las lagunas del Guadalhorce, a los karts y además de ir al Caminito del Rey, fuimos los primeros en hacerlo. Otro futuro proyecto es poder hacer el Camino de Santiago, pero necesitaríamos ir acompañados de un fisioterapetura", asegura.

El único objetivo de Rubio es "que no nos rechacen, lo más importante es que salgan del armario. Tú tienes que ser tú y que entiendan que soy una persona igual que ellos".

XI edición del Cordón Humano

La Asociación de afectados y familiares de esclerosis múltiple de Alhaurín de la Torre prepara su próximo evento central que será este 30 de mayo. Ayfem celebrará a las 19.00 horas en la plaza de España, la XI edición de su Cordón Humano.

Una actividad que se organiza con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Bajo el lema de 'Ayfem baila flamenco', Antonia Rubio y las integrantes de la organización irán vestidas de flamencas y se llevarán a cabo una serie de bailes.

El Cordón Humano es un acto de apoyo a las personas aquejadas por esta enfermedad. Al acto están convocados los vecinos del municipio. Además, los fondos que se recauden serán para la organización.

Esta actividad se suma a las múltiples que llevan a cabo desde la asociación del municipio. Entre ellas el 'Mójate', una actividad donde todos los vecinos se mojan en piscinas públicas o privadas para visibilizar dicha enfermedad.

Otras de las actividades más relevantes que se celebran son las Jornadas Médicas Informativas sobre la esclerosis múltiple en el Centro de Salud.

Por otro lado, desde Ayfem se desarrollan diversas actividades como yoga, teatro, bailes y risoterapia. La cuota anual de la asociación es de tres euros. Por ello, a través de diversas actuaciones, "se intenta recaudar y fomentar otras actividades", dice Antonia Rubio.

