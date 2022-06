Fuente de Piedra puede quedarse de nuevo sin agua potable. Así lo ha dicho el alcalde de la localidad, Siro Pachón, en una comparecencia pública, en la que ha explicado que el aumento de las temperaturas durante los últimos días ha disparado el consumo de agua, que actualmente supera el millón y medio de litros diarios. Una cantidad que el nuevo pozo y la planta de tratamiento no pueden llegar a producir.

"Si le exigimos más rendimiento al nuevo pozo, corremos un serio riesgo de sobreexplotar el nuevo sondeo", ha reconocido. En este caso, las zonas más altas del pueblo como la Urbanización de Los Almendros, se quedarían directamente sin agua, lo que equivale a un 20% del total de la ciudadanía.

Ante esta situación tan compleja, el equipo de gobierno ha decidido recurrir de nuevo al pozo de la sierra para no dejar sin agua a parte de la población. Aunque mediante esta vía el agua llegaría a los grifos de todas las casas, inevitablemente su calidad se va a ver afectada. Es por ello que el alcalde teme que, si la situación persiste, en un breve plazo de tiempo Sanidad vuelva a declarar el agua como no potable.

En las últimas semanas el Ayuntamiento ha instalado contadores volumétricos para controlar el consumo excesivo, detectar fugas y sobre todo, los posibles "enganches ilegales". También acaban de adjudicar las obras de construcción de dos nuevos depósitos de almacenamiento de agua potable con capacidad de un millón de litros. "Con ello pretendemos tener más capacidad de almacenamiento y evitar usar el agua de la sierra". Tampoco descartan realizar cortes nocturnos en la red de suministros si se diera el caso.

Por otra parte, ya están trabajando en el proyecto para dotar a la Urbanización de Los Almendros de una nueva red de agua directamente desde la planta de tratamiento y se estudia la instalación de un depósito para uso específico de esta urbanización. El Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con la Diputación de Málaga y la subdelegación del Gobierno para seguir buscando soluciones, pero el futuro por el momento no augura buenas noticias.

Fuente de Piedra se quedó sin agua potable hace más de cinco años. Fue en enero de este mismo año cuando los vecinos recuperaron el abastecimiento en sus hogares tras una inversión de más de un millón de euros para la construcción de una nueva planta potabilizadora, la realización del nuevo sondeo del pozo, la instalación de los depósitos y las conducciones.

A día de hoy, el tener agua potable en sus casas vuelve a pender de un hilo. "El agua no va a poder conmigo, no va a poder con nosotros. Me voy a seguir dejando la piel para mejorar la situación", ha concluido el alcalde.