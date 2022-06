«El modelaje no es para siempre, pero lo voy a intentar»

Con tan solo 16 años, los profesionales de la academia de modelos de Antequera vieron algo especial en María José García, a quien le dieron la oportunidad de presentarse a Miss Mundo Antequera. Fue seleccionada entre todas las candidatas y pasó a representar a su ciudad en el certamen de Miss Universo Málaga, obteniendo finalmente el título provincial. En septiembre de 2017 optó a Miss Universo España, pero esta vez sin suerte. Por aquel entonces, María José era tan solo una niña. Ahora, cinco años después, es toda una mujer que prometió que volvería y ha cumplido. Representa a la provincia como Miss Mundo Málaga y dará todo de sí para coronarse a nivel nacional el próximo 19 de junio en Pineda de Mar, Barcelona.

¿Cómo se adentra en este mundo?

Cuando me dijeron que valía para esto, yo no lo tenía nada claro. Siempre me había encantado el mundo de la moda, pero nunca me había animado a dar un paso más. Cuando ingresé en la agencia, comencé a desarrollar mis facetas como modelo. Ya cuando gané en 2017 el Miss Universo Málaga empecé a tener más tablas.

¿Cómo fue esta primera vez?

Fue muy bonita y enriquecedora, aprendí muchísimo, pero claro, con 17 años no tenía experiencia ninguna en certámenes, de hecho era la chica más pequeña que se presentó aquella edición.

¿Se siente ya más preparada?

Sí, me he visto con la capacidad y la madurez suficiente como para afrontar este certamen provincial y el próximo nacional.

¿Qué tipo de pruebas ha tenido que superar?

Tuvimos que hacer varias, entre ellas presentar un proyecto social, realizar una prueba de deporte y otra de talento. No se busca solo una chica que resalte por su belleza, sino también por los atributos y valores que tenga.

En este sentido, ¿qué es lo que le ha resultado más difícil?

Tal vez la de talento, porque creo que todavía no he descubierto cuál es mi potencial. Hice un baile contemporáneo, y como también me apasiona el baile, le puse muchas ganas y la verdad que salió muy bien. No hubo problema en la prueba de Top Model porque llevo años practicando y el proyecto social fue muy gratificante ya que tuve la oportunidad de acompañar a personas mayores. Por último el deporte lo tengo muy integrado en mi vida, por lo que la prueba no supuso ningún impedimento.

¿Se veía con posibilidades de ganar?

Había mucho nivel, pero es cierto que la idea se te pasa por la cabeza. Todas teníamos las mismas posibilidades de ganar y conforme vas pasando las cribas ese pensamiento se esclarece más, como cuando quedamos solo seis.

¿Cuántos meses le ha tomado la preparación?

Han sido tres meses muy intensos de clases de inglés, oratoria, pasarela, peluquería y maquillaje, etc. porque se busca a una chica que se sepa defender de cara al certamen nacional.

¿Tiene experiencia previa?

Sí, por ejemplo hice un editorial para Telva en Madrid y también he desfilado. Mi faceta como modelo la estoy desarrollando tanto en pasarela como en fotografía porque cuanto más versátil seas en este mundo, mejor.

Está estudiando ADE en la universidad. ¿Se quiere dedicar a la moda profesionalmente o es algo secundario?

Si ahora me surge la oportunidad y puedo dedicarme a ello lo voy a intentar. El mundo del modelaje no es para siempre, por eso quiero tener mi formación académica para en un futuro montar mi empresa de estética y moda.

¿Qué consejo le daría a otras chicas que quieran vivir esto?

Hay que desearlo y tenerlo muy claro. Mostrar un compromiso y dar el cien por cien . Y si no se consigue a la primera, seguir intentándolo, como me pasó en mi caso.

¿Se sube la fama a la cabeza?

Depende de la persona, pero yo tengo los pies muy asentados en la tierra. Mis padres siempre me han intentado educar en la humildad y es algo que voy a llevar siempre en mi vida y en mi forma de ser.