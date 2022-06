La editorial antequerana que colecciona éxito tras éxito

Dicen que todo es posible si se trabaja con esfuerzo y perseverancia. El ejemplo de esta lucha lo personifica Sallybooks, una editorial antequerana especializada en un sello joven en el que prevalecen los cómics y los relatos ilustrados, y que se ha convertido en una coleccionista de éxitos a nivel nacional.

Aún siendo una editorial joven, año tras año Sallybooks consigue aumentar y desarrollar su fondo editorial apostando por obras originales y narrativas adaptadas que favorecen el desarrollo cognitivo de los más pequeños, hasta llegar a una autonomía lectora madura. Además, cuenta con una línea pensada para autistas, algo que la diferencia de otros grupos y que la convierte en la favorita de miles de personas.

Todo ello, ligado a su afán de superación y a su apuesta por los autores más jóvenes, la han ayudado a situarse en la vanguardia del mundo editorial, con un estilo propio y original que no para de acumular reconocimientos y galardones. El último, sin ir más lejos, lo obtuvieron hace apenas un mes con el cuento ilustrado Nicoleta y el Misterio del Colmillo, en el Salón del Cómic de Barcelona, reconocimiento que ya obtuvieron en el 2019.

La obra detalla las aventuras de una familia de vampiros y otros seres de la noche, que se ven envueltos en una historia de investigación y misterio de lo más extraña. A Nicoleta se le ha caído su primer diente y por la noche, justo después de haberlo puesto debajo de la almohada para ser intercambiado por un regalo, unas criaturas desconocidas entran en su habitación y le roban su preciado colmillo. A partir de ahí, todos los esfuerzos de la pequeña vampira se centrarán en recuperarlo.

Esta obra ha sido materializada gracias al esfuerzo de sus dos autoras, Katia Klein y Rut Pedreño, dos jóvenes escritoras especializadas en los relatos infantiles de aventuras. «Hacía tiempo que Katia y yo planeábamos trabajar en algún proyecto juntas, a ella le gustaron los personajes y se puso manos a la obra a escribirles alguna aventura», explica Rut mientras que Katia añade que «el proceso fue muy fácil y divertido» gracias a las facilidad y libertad que les otorgó la editorial antequerana.

Sin duda, una de las cosas que más llenan a las autoras de Nicoleta y el Misterio del Colmillo es «ver cómo los niños se introducen en el mundo de la lectura y disfrutan con nuestras historias. Los padres me cuentan que los más peques disfrutan mucho con este relato, que lo leen una y otra vez. Eso es buena señal. Me encanta ver a un niño leyendo, sé que en estos tiempos requiere un esfuerzo ya que tienen muchísimos estímulos que a priori les llaman más la atención, así que cuando veo a un niño sumergido en la lectura me da mucha felicidad», comenta Katia.

Además, al tratarse de una obra sin texto favorece el desarrollo de la imaginación de los más pequeños, que pueden crear «mundos mágicos de fantasía» y ser «protagonistas de su propia historia. Hay gente que ve a su hermano como el papá o la mamá de Nicoleta, cada cual lo entiende de una manera, y eso me parece genial porque cada uno puede hacer la historia suya», detalla Rut.

En su compromiso por seguir creciendo, Sallybooks ya ha proyectado, además, el nacimiento de una nueva colección que abre un horizonte que mira directamente hacia un público adulto y aficionado a la ficción especulativa: fantasía, terror, ciencia ficción y subgéneros más reconocidos. Un futuro muy ambicioso para la editorial antequerana que no cesa en recibir reconocimientos de manera nacional.

«¿Nuestra meta?, poder seguir fomentando la lectura en cualquier rango de edad y, por supuesto, publicar autores que inician su andadura en el mundo editorial, como es el caso de las ganadoras del premio, Katia y Rut», explica Manuel Gutiérrez, el director de arte de Sallybooks.