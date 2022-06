La Guardia Civil detiene a tres personas por el incendio forestal de Pujerra

13·06·2022 11:44

Desde el Infoca aseguran que no hay riesgo de que el fuego avance más allá del perímetro en el que se mantiene estabilizado pese a que dentro aún no se haya conseguido controlar. "Son reproducciones dentro del perímetro. El incendio no va a crecer más de esa primera estimación de superficie de 3.500 hectáreas. Una vez está estabilizado, eso quiere decir que el incendio está confinado dentro de un perímetro, y en lo que se trabaja es en apagar los focos que hay dentro", añade José Luis Pérez.