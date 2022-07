La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Antequera acoge desde este jueves la exposición ‘Sombra De Luna’ del artista archidonés Jesús Conde. Cerca de una veintena de obras elaboradas con pintura acrílica y al óleo en tonos dorados y azules que, llenas de realismo, hacen alusión a la pandemia con elementos de protección como armaduras, yelmos, corazas y máscaras.

«Se trata de un grito desgarrador a esta terrible pandemia. Son elementos que a lo largo del tiempo y las distintas culturas el ser humano ha utilizado para defenderse de lo desconocido, del mal o la muerte, y de alguna manera eso ha quedado reflejado en esta sala», ha destacado el coordinador de la exposición, José Escalante. La principal característica de la muestra es que «es una exposición triste y melancólica» que nació durante las noches de confinamiento en las que no podía dormir el artífice de la colección. «Desde niño aprendí que la pintura amortigua el dolor y quita hasta el insomnio. Ya pinté armaduras de joven, pero ahora las he retomado. El nombre, sombra de luna viene de lo que se proyectaba cuando todas esas noches me daba paseos por mi patio».

El alcalde, Manuel Barón, durante su intervención, ha subrayado la «importancia de esta nueva exposición en la ciudad, para que Antequera siga dando pasos agigantados en materia cultural». La muestra estará abierta al público hasta el 29 de julio en horario de tarde, de siete y media a nueve y media. Un compromiso con el arte y la cultura que se suma al amplio programa de actividades que en los meses de verano se desarrollan en la ciudad.