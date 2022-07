La Atención Temprana se queda en Antequera

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Antequera seguirá prestando servicio en la ciudad. Así lo ha confirmado a La Opinión de Málaga el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, quien ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las más de 230 familias que demandan actualmente esta asistencia sanitaria en Antequera y comarca ante las dudas que se han sembrado en los últimos días sobre el posible cierre del centro y el cese de esta actividad esencial dirigida a niños de 0 a 6 años.

Las alarmas sonaron cuando varios terapeutas comunicaron a los padres que a corto plazo dejarían de prestar servicio. «Se corrió la voz y nos empezó a llegar información de todos sitios. Ya no sabíamos qué era verdad», cuenta Lidia Palma, una de las madres afectadas que hoy por fin respira tranquila al conocer la «versión oficial» del Ayuntamiento, desde donde le han asegurado que no se van a interrumpir las terapias. De hecho, las familias crearon una plataforma en Facebook para batallar contra el desmantelamiento del servicio si se diera el caso. «Cuando nos refirieron que se iban a cortar las terapias, se nos cayó el mundo encima porque temíamos que todo lo que habían progresado nuestros niños sufriera un retroceso y que peligrara todo el trabajado que habíamos hecho hasta ahora», admite Lidia, que lleva desde el año pasado llevando a su hijo a logopeda y con la psicopedagoga tres veces en semana.

Lo que sí es cierto es que el Consistorio antequerano, siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos, pretende devolver las competencias que tienen sobre el CAIT y que la Junta le delegó en su día a raíz de que varios empleados de Clece, empresa subrogada que presta el servicio, hayan presentado una denuncia con el fin de estabilizar su puesto de trabajo y pasar a formar parte de la plantilla municipal. «El Ayuntamiento de Antequera tiene una delegación de competencias y ha solicitado no seguir con ellas. Desde Salud vamos a preparar un nuevo pliego de contratación siguiendo el modelo de gestión de concierto social, es decir, donde priman las entidades sociales. Mientras se resuelve el pliego, la administración local va a seguir prestando el servicio en las mismas condiciones. El camino no es fácil y nos hubiera gustado seguir estando como hasta ahora pero no podemos obligar a nadie si no entra dentro de sus cálculos», ha explicado Bautista.

En este sentido, ha destacado que la nueva Ley de Atención Temprana que se va a aprobar en el Parlamento dará muchas facilidades y una gran cobertura «que no existía hasta ahora». Además, se contarán con nuevos presupuestos «mejor dotados que van a hacer mucho más relevante la Atención Temprana en la sociedad y en los temas sociosanitarios en Andalucía», ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha acusado a los grupos de la oposición de «querer sacar partido» de la situación. «Ya nos hemos reunido con las familias, y las están confundiendo. La verdad solo tiene un camino. Me da pena que se utilicen a los niños para intereses profesionales, personales o políticos. Para nosotros ellos son lo primero», ha comentado.

El regidor ha preferido no dar más declaraciones hasta que se dicte la sentencia del juicio sobre la demanda que los empleados de Clece han interpuesto al Consistorio para entrar en la plantilla municipal con el fin de «no perjudicar la labor de los abogados defensores del Ayuntamiento y de los intereses municipales». El juicio se celebró este pasado viernes.

Oposición

Los grupos con representación en el Ayuntamiento de Antequera también se han manifestado. Izquierda Unida asegura que el Ayuntamiento no puede devolver las competencias así por las buenas desde el punto de vista legal, el PSOE ha exigido que el Consistorio asuma totalmente la gestión del CAIT y por último Ciudadanos ha demandado más transparencia al equipo de gobierno pues su silencio, dicen, ha sido el causante de la incertidumbre de las familias.