El II Festival MalakaFest trae a la provincia a bandas referentes del blues y la música afroamericana. La Diputación de Málaga impulsa este evento internacional que, del 16 al 18 de septiembre, celebrará tres conciertos en Torremolinos, Rincón de la Victoria y el centro cultural MVA con Tito Ramírez, Zulu Men, El oso y sus sabandijas, Iñaki Moreno feat. Lito, One Pac & Fellows y The New Mastersounds.

Así lo dio ayer a conocer el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al concejal de Juventud de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, el concejal de Cultura de Torremolinos, Francisco García, y Javier Martín, presidente de la Sociedad de Blues de Málaga. El diputado explicó que Malakafest nació como una iniciativa de la Sociedad de Blues de Málaga y la Organización del Festival Internacional de Blues de Málaga, que han trabajado durante años para consolidar Málaga en el circuito internacional de las músicas afroamericanas y, concretamente, del blues, ya que en la provincia hay un gran número de amantes de este género, tanto malagueños como residentes de otras provincias españolas y extranjeros. Por este motivo, apostaron por celebrar un festival de carácter internacional que hiciese de cruce de caminos en la provincia de Málaga, conectando, gracias al blues, a varias generaciones de distintas procedencias. En el año 2021 se celebró la primera edición del MalakaFest, Festival Internacional de Blues y Músicas Afroamericanas, organizado por la Diputación de Málaga, la Sociedad de Blues de Málaga y el Festival Internacional de Blues de Málaga con la colaboración de Love Music, productora especializada en bandas de blues. La primera edición se celebró en Marbella y Torrox, y en la segunda el festival continúa recorriendo la provincia y tendrá a Rincón de la Victoria y Torremolinos como municipios anfitriones, además de hacer una última parada en el centro cultural MVA de la institución provincial. Tres escenarios El festival arrancará este viernes 16 de septiembre en el Auditorio Municipal de la localidad de Rincón de la Victoria, a cuyo escenario subirán Tito Ramírez, Zulu Men y El oso y sus sabandijas. Será a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los conciertos continuarán al día siguiente, 17 de septiembre, en el Parque de la Batería de Torremolinos, donde actuarán, a partir de las 20.00 horas, Tito Ramírez, Iñaki Moreno feat. Lito y One Pac & Fellows. La entrada es libre hasta completar aforo. Durante la jornada de Torremolinos se celebrará también la primera Exposición de Fabricantes de Instrumentos de Málaga Expoluthiers 2022. El festival cerrará el 18 de septiembre en el centro cultural MVA con la actuación de The New Mastersounds. Será a las 20.00 horas y las invitaciones se pueden reservar en mientrada.net.