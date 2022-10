Los vecinos de Casabermeja están en alerta ante la posible instalación de una empresa de aglomerado asfáltico en caliente en el polígono industrial de Cabrera. Concretamente, la empresa Áridos las dos Villas solicitó un informe de compatibilidad urbanística en el ayuntamiento a principios de este año, según explica el portavoz de la Plataforma No a la planta de asfalto, Juan Durán. «Los primeros informes municipales fueron realizados durante el mes de febrero y remitidos a la empresa. Posteriormente, la promotora de esta planta ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la preceptiva autorización ambiental unificada», explican fuentes de la plataforma.

La preocupación por la posible instalación de la planta ha llegado hasta los vecinos, que no han dudado en pedir explicaciones al ayuntamiento y unificarse en contra del proyecto. «Implantar esta planta supondría un retroceso para conseguir un turismo gastronómico y saludable en la localidad», explica Rosa María Báez, una de las vecinas del municipio que añade que esta iniciativa «impediría el desarrollo empresarial del polígono, obligando a las empresas ya instaladas a abandonarlo». Además, también alarma su localización ya que, tal y como asegura la plataforma, la planta de fabricación de aglomerado asfáltico se pretende instalar en el polígono Cabrera, a 850 metros de la Urbanización El Alcaide y frente a un entorno de gran valor medioambiental y patrimonial donde se encuentra el Bien de Interés Cultural de las pinturas rupestres de Peñas de Cabrera.

Esta inquietud ha provocado la celebración de asambleas, recogidas de firmas y la creación de una plataforma ciudadana contra la planta asfáltica, para llevar a cabo acciones legales y movilizaciones. «Los vecinos hemos colgado banderas negras con calaveras a modo de protesta. Una empresa de este tipo va en dirección contraria al beneficio de nuestro pueblo, atenta contra el turismo, el patrimonio y nuestra oferta gastronómica», denuncia Durán.

Las plantas de aglomerado asfáltico se incluyen entre las industrias de la cuarta categoría. La plataforma SOS Casabermeja explica que la normativa impide que se puedan instalar a menos de dos kilómetros de un núcleo de población, cosa que en este caso se incumpliría, pues la urbanización El Alcaide está situada a solo 850 metros del lugar donde se pretende ubicar. Por otro lado, la normativa urbanística referida al polígono industrial tampoco admite empresas de este tipo.

En estos momentos, junto a la plataforma vecinal se han posicionado tanto el grupo municipal de Izquierda Unida-Iniciativa, que fue quien hizo público el asunto, como el grupo municipal del PP, que también se ha situado en contra del proyecto.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José María García Fernández, del PSOE, explica que, a través del pleno extraordinario convocado el 13 de octubre en la localidad, todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal del Ayuntamiento de Casabermeja presentaron una moción conjunta para mostrar el rechazo institucional a la planta de asfalto, a la que él también se ha sumado. «Hemos remitido el acuerdo de la moción a la Junta de Andalucía, a la empresa encargada y a la Diputación de Málaga», afirma el regidor.

Sin embargo, los vecinos de la plataforma recriminan que «el alcalde, que es el concejal de Urbanismo, fue el único que tenía acceso al expediente pero niega que supiera nada de la planta, algo que es inverosímil». «A día de hoy ni siquiera la oposición tiene acceso al expediente y el socio de gobierno lo obtuvo hace tan solo unos días. La excusa del alcalde es que no fue consciente y ahora se posiciona en contra, pero ya no le creemos. Alguien debe dar una explicación», concluye el portavoz del grupo No a la planta de asfalto.