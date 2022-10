Como viene siendo tradicional en los últimos años, Archidona vive con entusiasmo la celebración de su ‘Otoño Cultural’ con la puesta en marcha de diferentes actividades que giran en torno a la gran pantalla y sus particularidades. En este caso, se trata de la Muestra de Cine Andaluz y Latinoamericano ‘Archidona Cinema’, en la que se convoca al polifacético mundo de las Artes Visuales para crear obra artística inspirada en la conmemoración de una efeméride.

En este caso, Archidona ha querido rendir homenaje a ‘Casablanca’, conmemorando el 80 aniversario del estreno de la cinta, que es considerada como una de las mejores de la historia del cine. Esta película de Warner Bros fue producida por Hal B. Wallis y fueron varios sus guionistas, estando su historia inspirada en la obra teatral no estrenada ‘Everybody comes to Rick’s’, que data de 1940.

Así, la localidad ha organizado una gran exposición que ha congregado a 34 artistas que han ofrecido sus trabajos. «Al tratarse de una colectiva se obtiene una visión poliédrica de la película y el trasunto social del momento histórico que se vivía, la segunda guerra mundial», explica María, una de las promotoras del proyecto.

Por su parte, Manuela,una de las artistas locales que han participado en la exposición, explica que «participar en esto supone mucho más que mostrar al público tu trabajo, para mí éste tipo de actividad supone relaciones profesionales con otros artistas, llegas a conocerlos y creas lazos de amistad que perduran a lo largo de los años», explica.

Durante este ‘Otoño Cultural’ Archidona ha programado diferentes actividades como ‘Cine Archidona Cinema’, con la proyección de películas, en la que se entrega el Premio Archidona Cinema (escultura del artista Pedro Fernández) a una personalidad del panorama andaluz , en esta edición al actor Paco Tous, por su brillante carrera tanto en cine, teatro y televisión. Además, también se ha profundizado en el mundo literario con la presentación de libros, conferencias, entre las que se incluye una sobre Casablanca, y un concierto de bandas sonoras a cargo de la Banda de Música Maestro José Galán.