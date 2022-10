Un instituto de Archidona denuncia la supresión repentina del aula ATAL

La comunidad educativa del IES Luis Barahona de Soto de Archidona ha denunciado la eliminación repentina del recurso ATAL (Aula temporal de Adaptación Lingüística) disponible en el centro educativo desde hace más de cuatro cursos, lo que ha dejado sin atención a una parte del alumnado con necesidades de apoyo educativo, en este caso, al alumnado inmigrante. «De un día para otro nos quitan este recurso de un plumazo, el cual ya estaba aprobado en nuestro centro e implantado desde inicio de curso», critican desde la directiva y el AMPA del instituto, asegurando que cada año tienen que luchar para mantener el máximo número de horas y estudiantes posibles.

Las «breves» explicaciones que han recibido por parte de la persona coordinadora son que hay muchas nuevas peticiones de centros con mayor número de alumnado de ATAL. «En vez de contratar a más docentes, eliminan plazas ya establecidas en otros centros de la provincia», recriminan.

En este sentido, atribuyen la situación a «otro ejemplo más» de recortes, «siendo siempre las zonas rurales las primeras perjudicadas dejando los ya de por sí limitados recursos solo a Málaga capital o la costa», señalan.

Hasta el momento, en el IES Luis Barahona de Soto se atendía a seis alumnos un día a la semana, pero la eliminación del puesto de este docente itinerante que acude cada día a un centro distinto va a perjudicar a tres institutos más de la comarca: al IES José Navarro y Alba, también de Archidona; al IES Genil, de Cuevas de San Marcos y al IES Pintor José María Fernández de Antequera. En total, 15 alumnos afectados, además del propio profesor.

Desde el centro educativo ponen en valor este recurso, «que de por sí ya es muy escaso», puesto que cada alumno solo dispone de atención ATAL durante dos cursos. «El recurso de ATAL es tan importante como el de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL)» y en el caso de desaparecer, manifiestan que se estaría llevando a cabo una situación de desigualdad con respecto a otro tipo de alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).

«Exigimos al Área de Compensación Educativa y a la Delegación de Educación de Málaga que mantengan el recurso ATAL en nuestro centro, pues de continuar con la decisión que han tomado estarían, como siempre, dañando a los más vulnerables. No solo no es justo, sino que haremos lo necesario para que no ocurra», concluyen.