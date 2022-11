Polémica en Humilladero ante la futura instalación de una planta de energía

Descontento e incertidumbre entre los vecinos de Humilladero a raíz del anuncio por parte del Ayuntamiento de la futura instalación de una planta de generación de energías limpias al considerarla un peligro para la salud y el medio ambiente. Tal ha sido el revuelo, que la semana pasada se celebró una asamblea ciudadana en la que participaron ecologistas y otros expertos para advertir a la población de esta supuesta amenaza cuyos perjuicios también podrían llegar a afectar a localidades colindantes como Fuente de Piedra, Alameda o Mollina.

El fuerte rechazo al proyecto ha provocado la constitución de una plataforma ciudadana para luchar en contra de la construcción de esta incineradora de residuos tóxicos, tal y como la han denominado.

Por su parte, el alcalde, Miguel Asencio, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. «Nunca permitiremos ninguna actividad empresarial que ponga en riesgo la seguridad y la salud de los vecinos del municipio». De hecho, el regidor ha recordado que tanto los miembros del equipo de gobierno como sus familias viven en Humilladero y piensan seguir haciéndolo en el futuro. Asencio también ha explicado que hasta el momento el Ayuntamiento solo ha efectuado la venta de los terrenos, la cual se realizó tras conocer el anteproyecto sobre la actividad y características de la empresa: una planta de producción de energía procedente de placas fotovoltaicas, aerogeneradores y la quema de residuos. Además, constaría del bono verde de la Unión Europea, por lo que sería medioambientalmente sostenible y no contaminante.

Aparte de suponer una inversión de 162 millones de euros y la creación de unos 200 empleos en el polígono industrial ‘Royan Bermudo’, otro de los atractivos del proyecto es que la planta va a ser autosuficiente y tendrá un consumo diario de agua mínimo, unos 2 metros cúbicos en comparación con otras empresas que gastan hasta 70. Algo que tuvieron muy en cuenta ante el déficit hídrico que sufre la zona.

De igual forma, el alcalde ha señalado que el proyecto de ejecución no es a corto plazo. «Debido a la envergadura de la inversión, estimamos que la obra puede tardar entre dos y tres años». En cualquier caso, Asencio ha asegurado que el Consistorio no aprobará la licencia de actividad si la empresa no cumple todos los parámetros restrictivos en emisiones que marcan la Junta de Andalucía y la Unión Europea.

Por último, ha apelado al sentido común y «a la buena voluntad» de los vecinos, invitándoles a que si tienen dudas, acudan al Ayuntamiento para resolverlas.