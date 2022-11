El PSOE de Málaga ha reclamado a la Junta de Andalucía que licite en el "plazo más breve posible" el servicio de ambulancias en la provincia malagueña en aras de "garantizar la prestación de una sanidad pública, universal y de calidad".

En rueda de prensa realizada a las puertas del Hospital de Antequera (Málaga), el candidato a la alcaldía del municipio, Kiko Calderón, ha instado a la Consejería de Salud a que "atienda las demandas que están realizando los sindicatos y profesionales sanitarios para que la provincia de Málaga y el Área Norte de la provincia dispongan de una flota de transporte sanitario seguro y acorde a las necesidades de los usuarios".

Calderón ha manifestado que "no es aceptable que haya vehículos en servicio que superen los diez años que marca la ley y que los usuarios tengan que esperar horas para que llegue la ambulancia o incluso tengan que pagarse de su bolsillo un taxi para que los acerquen al hospital que les corresponde".

En este sentido, ha aportado un ejemplo de la "situación absolutamente precaria" que se está viviendo con el transporte sanitario. Así, "hace escasas fechas una ambulancia trató de pasar la ITV, no lo logró, y al volver al hospital fue enviada a prestar un servicio a Málaga y a escasos kilómetros de llegar a su destino tuvo un accidente poniendo en peligro al conductor: esa es la realidad que estamos viviendo".

Ha explicado que, en el caso de la comarca de Antequera, hay "dos ambulancias interhospitalarias, una de ellas averiada durante dos semanas, tres para diálisis y ocho para traslados programados", de modo que, "del total de ocho ambulancias, vemos que dos no funcionan, y de las seis restantes una está averiada, otra no cuenta con aire acondicionado y una tercera no pasa de 60 kilómetros por hora". A ello se le une que, "en ocasiones, algunas de estas ambulancias son derivadas a la capital cuando hace falta, provocando un grave problema en la comarca de Antequera", ha desgranado.

"Del presupuesto de la Junta para este 2023 se desprenden tres cosas: un incremento del 43% en pacientes derivados a la privada, el aumento del 15% en intervenciones quirúrgicas y del 225% en estudios diagnósticos", ha señalado Calderón. "Por tanto, esta situación que vemos reflejada en un empeoramiento progresivo en los datos de incremento en listas de espera o en derivación de pacientes a la sanidad privada pone en evidencia el grave deterioro de la sanidad pública que está llevando a cabo el presidente de la Junta, Juanma Moreno", ha concluido el candidato socialista.

Por su parte, el senador y portavoz Adjunto de la Dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Heredia, ha reprochado Juanma Moreno, su afán por privatizar la sanidad pública dando privilegios y recursos a quienes más tienen. "En Andalucía se invierte menos en sanidad pública que en la Comunidad de Madrid. Moreno Bonilla ha perdonado 120 millones de euros a los 20.000 andaluces más ricos mientras ha recortado entre un 30 y un 40% el complemento de productividad a los sanitarios".

El senador socialista ha criticado que la comarca de Antequera está sufriendo también esta precarización de la sanidad pública. "Hay colas en los centros de salud, se tarda más de 48 horas en ser atendidos en atención primaria, hay municipios como Teba que han visto reducir su servicio de pediatría y el Hospital de Antequera ha visto incrementar casi un 30% las listas de espera, alcanzando los 2.000 pacientes", ha rechazado Heredia.

El responsable socialista ha puesto el foco también en la situación de las ambulancias, que se encuentran en un estado de completo deterioro, argumentando que la legislación fija en 15 minutos el tiempo máximo desde cualquier núcleo poblacional hasta el punto de urgencias más próximo. "Esto no se está cumpliendo aquí. De hecho, el 49% de la población de la comarca de Antequera está a 30 minutos de distancia y el 51% restante está entre 30 minutos y una hora", ha finalizado.