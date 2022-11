Los fondos no agotados durante la pandemia, con actividades que hace justo un año quedaron suspendidas por culpa de las medidas sanitarias, propiciarán durante las próximas cinco semanas un aluvión de eventos inédito en décadas. Así se desprende de los centenares de conciertos, encuentros musicales al aire libre o bajo techo, o de programas dirigidos a los más pequeños que ya anuncian ayuntamientos de todos los rincones de la provincia.

Un responsable municipal que ha preferido no facilitar su nombre confesaba este martes: «Nosotros casi no paramos de organizar eventos durante estos tres últimos años, cumpliendo las medidas y buscando alternativas para poder continuar con la actividad cultural. Pero viendo algunos programas como el de Vélez-Málaga voy a ir casi todas las semanas a disfrutar de alguno de sus grandes espectáculos», expresa.

Y es que en su caso, las arcas municipales no dan para muchas alegrías. «Aquí no hemos podido invertir lo que otros. Aunque también he leído que el ayuntamiento veleño tiene miles de facturas por liquidar», aclara. Este concejal cruzará parte del litoral malagueño en compañía de sus hijos, «porque son unas fiestas importantes para los pequeños».

Ese turismo interior, que no sale de la provincia desde que la pandemia cambió muchos hábitos, será protagonista en unos festejos que son en efecto muy familiares y que, con frecuencia, impiden las largas travesías internacionales, si no es para propiciar el reencuentro en los lugares de origen de los ciudadanos.

La ampliación de las programaciones navideñas no sólo afectan a localidades del litoral, como Estepona, Fuengirola, Mijas o Benalmádena, además de Vélez-Málaga, también son muchos los pueblos pequeños que vivirán un mes mucho más intenso de lo que se había vivido hasta la fecha. Los concejales consultados coinciden en que la imposibilidad, en el actual marco normativo para las haciendas locales, de traspasar fondos de unas delegaciones a otras condiciona los balances.

No puedes transferir partidas entre concejalías, con el objetivo finalista de evitar posibles fraudes en las administraciones, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que se recorte en luces para ahorrar en gasto eléctrico y combatir el cambio climático y a su vez se invierte el dinero restante en instalar calefactores en las carpas portátiles, «porque tienes que agotar todo el dinero antes de que acabe diciembre y tienes fondos arrastrados desde 2020 y 2021».

Entre los ayuntamientos que extienden sus alumbrados navideños a nuevas zonas figura Estepona, que con más de 2.000 elementos que esta misma semana ya estarán encendidos, alcanzará la plaza del Ajedrez o la zona peatonal de la avenida de España. Pasará este municipio a instalar dos abetos de 14 metros de altura en vez de uno, pero al mismo tiempo subraya el Consistorio que en los últimos años ha adquirido hasta un millar de elementos decorativos para estas fechas para ahorrar en alquiler de materiales.

Vélez-Málaga aporta como novedad una gran cúpula transparente en el Pozancón, como escenario principal para alrededor de medio centenar de actividades en el casco histórico de la capital de la Axarquía. Entre otros eventos ya incluidos en la web velezmalagavivelanavidad.com inciden en el espectáculo audiovisual que protagonizarán 200 drones.