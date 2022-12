La nueva estación de AVE en el casco urbano de Antequera entrará en funcionamiento «en breve». Esta ha sido la respuesta que ha recibido el alcalde de Antequera, Manuel Barón, por parte de la directora de Adif, María Luisa Domínguez, tras remitir varios escritos a la entidad pública, la última a fecha del 23 de noviembre, solicitando información sobre la situación actual de la infraestructura que acumula ya incontables retrasos.

Sin embargo, todavía no hay fecha de apertura, aunque según el escrito no debe quedar mucho tiempo más de espera. «No se dan fechas concretas, pero confío en que sean en breve por el bien de todos», manifestó Barón, «medianamente satisfecho» porque, aunque han contestado, todavía «seguimos en estado de inconcreción. No sé qué concepto de brevedad tiene Adif, si es un mes, dos o tres, no sabemos. Me hubiese gustado más concreción en las fechas, pero entiendo que, si es en breve, pues será en un par de meses», comentó.

Además de los diferentes escritos enviados a Adif con anterioridad, el regidor elevó el asunto al Defensor del Pueblo ante la falta de respuesta. Una respuesta que finalmente ha llegado pero que deja en el aire asuntos como la previsión de circulación de trenes o la petición de una reunión presencial. En este sentido, Barón confía en que la oferta diaria de trenes sea lo más amplia posible. «Si no es por lo público, que al menos sea por lo privado», con las nuevas compañías que han comenzado a operar en España.

Según explica la responsable de Adif en su contestación, todas las obras están ya finalizadas, se ha realizado la conexión eléctrica de la acometida, quedando pendiente que la compañía eléctrica tramite el fin de obra con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se contrate el servicio desde Adif Alta Velocidad, «trámites que ya se encuentran en marcha», señala.

Por otra parte, también se están llevando a cabo las pruebas necesarias, tras las que se recopilarán las evidencias, y se terminará el expediente para la puesta en servicio, lo que permitirá entregarlo a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria durante el mes de diciembre y solicitar así la puesta en servicio de la nueva estación de Antequera.

Sobre la estación

La estación comenzó a construirse en 2015. Desde entonces, ha sufrido varios contratiempos. Con un presupuesto de 17 millones de euros, permitirá la parada de las circulaciones en ancho estándar que conecten Granada y Málaga, sin necesidad de desviarse a la estación de Santa Ana. Cuenta con dos andenes soterrados y 245 plazas de aparcamiento.