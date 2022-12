Declaran el agua de Humilladero no apta para el consumo humano

El Ayuntamiento de Humilladero ha informado sobre el incumplimiento en el valor paramétrico de cloruros y nitratos en el agua de la red de abastecimiento del municipio, mostrando valores por encima de lo autorizado.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria ha declarado el agua de Humilladero como no apta para el consumo humano, por lo que hasta que la situación no vuelva a la normalidad no podrá emplearse para beber ni para la elaboración de alimentos.

Tal y como ha informado el Consistorio, no se prevén cortes o interrupciones de suministro de agua, no existiendo inconveniente para el empleo de la misma en la limpieza del hogar, menaje doméstico y aseo personal. Así, Humilladero pondrá a disposición camiones cisterna de 10.000 litros de capacidad, a modo de suministro alternativo.