Renfe inaugura la estación de Antequera mañana 25 de enero con un total de 22 trenes diarios: 8 Avant entre Granada y Sevilla, 6 Avant entre Granada y Málaga, 6 AVE entre Granada y Madrid y 2 AVE entre Granada-Barcelona.

La oferta de trenes permite la comunicación desde el casco urbano de Antequera hasta Málaga, Granada Sevilla, Loja y Puente Genil, así como con Madrid, Córdoba, Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona y Barcelona, entre otras.

La nueva estación de Antequera contará con la parada de 14 trenes Avant diarios, 8 de la relación Granada-Sevilla y 6 de Granada-Málaga. Los Avant Granada-Sevilla continuarán parando en la estación de Antequera Santa Ana, a partir del 25 de enero, mientras que los de la relación Granada-Málaga incorporarán por primera vez parada en una estación ubicada de Antequera.

La estación de Antequera también contará con seis trenes AVE diarios entre Granada y Madrid, y dos entre Granada y Barcelona. Además de incorporar la nueva parada de Antequera, los AVE entre a Madrid mantendrán la parada en Santa Ana. Los AVE a Barcelona, sustituirán la parada de Santa Ana por la de Antequera.

Antequera estará de Madrid a 2.35 horas y de Barcelona a 6.10 horas.

Tiempos de viaje

Los tiempos de viaje hasta o desde Antequera AV a partir del 25 de enero serán los siguientes:

Con Antequera Santa Ana: 10 minutos

Con Málaga-María Zambrano: 26 minutos

Con Loja: 27 minutos

Con Puente Genil-Herrera: 28 minutos

Con Granada: 50 minutos

Con Córdoba: 55 minutos

Con Sevilla Santa Justa: 2 horas

Los clientes de los trenes Avant, incluida ahora la parada en Antequera AV, pueden beneficiarse de la medida de bonificación del abono recurrente por el que se aplica un descuento del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) para viajar hasta el 30 de abril.