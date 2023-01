La actual alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, optará a la reelección en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo por el PSOE, después de que los militantes socialistas de la localidad hayan ratificado en asamblea su designación como candidata a la alcaldía.

"Mantengo intacta la ilusión y muchas, muchas ganas de seguir mejorando mi pueblo", ha declarado Montero, alcaldesa desde el año 2015, a través de un comunicado.

Montero ha reconocido que el actual ha sido "un mandato intenso en el que hemos dedicado muchos esfuerzos en combatir una pandemia y sus efectos". "El principal motivo que me ha movido a volver a presentarme ha sido el apoyo y los ánimos que me han trasladado mis vecinos, mi familia y, como no, mi partido", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que está "trabajando para formar un gran equipo de mujeres y hombres preparados y comprometidos con Archidona". "Trabajaremos desde el compromiso con la ciudadanía y la lealtad a nuestras ideas políticas de progreso e igualdad, para darle un impulso conjunto a Archidona", ha dicho.

De la misma forma, ha garantizado que "el principal esfuerzo de nuestras políticas irá enfocado a nuestros jóvenes y a propiciar un incremento en el número de habitantes a través de más oportunidades de empleo y de servicios públicos de calidad".

"Queremos una Archidona más verde y sostenible, más diversa, más moderna, fomentando la cultura y tradiciones. Estoy convencida de que con el apoyo y el trabajo de todas y todos conseguiremos una Archidona con más oportunidades de futuro", ha concluido.