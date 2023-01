El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras de sendos planes de asfaltado o pavimentación de caminos y vías públicas en distintos puntos del término municipal, según ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova, quien ha cifrado la inversión total en cerca de un millón de euros.

Se trata de dos planes diferentes que suman 17 actuaciones, la mayoría en caminos rurales, pero también en vías urbanas. Entre las barriadas y urbanizaciones beneficiadas están La Alquería, El Romeral, Cantarranas, Huerto Coscorrón, Pinos de Alhaurín, El Romeral y Paredillas.

El regidor ha destacado que, a diferencia, de otros ayuntamientos, el de Alhaurín de la Torre no cobra a los vecinos por los planes de asfaltado. "Me he ocupado de buscar financiación para invertir todos los años en la mejora de de caminos", ha enfatizado.

Uno de los planes fue adjudicado por un importe cercano al medio millón de euros y con un plazo de ejecución de dos meses. Las vías incluidas dentro de este plan en las que se va a actuar son: Jabalcuza, Jarapalos, Guadalhorce, Cantarranas, Alcotán, Mestanza baja, Lomas del Valle, Llanos del Acebuchal, Arroyo Hondo, Gaucín, Benahavís, Antequera y Campillos. Para su financiación, el Consistorio se adhirió al denominado Plan de Asistencia Económica Municipal (4ª fase) de la Diputación.

En todos los casos, se volverá a pavimentar la calzada con mezcla bituminosa en caliente para reparar todos los baches. En el caso de las calles de Pinos de Alhaurín, se profundizará un poco más en los tramos donde existan irregularidades provocadas por las raíces de los árboles.

Filomena

Esta inversión se suma a otro plan de asfaltado finalizado el año pasado en Torresol y otro de reparación en vías públicas e infraestructuras dañadas por la borrasca Filomena en 2021, el cual también está ya en marcha.

En este caso, el del paquete asociado a las reparaciones por Filomena, el Consistorio adjudicó un total de seis contratos públicos. Todos ellas forman parte de un plan municipal que se ha venido ejecutando desde los efectos del temporal y que en total suma más de 3,5 millones de euros. Aunque una buena parte de las obras ya se terminaron, todavía quedaban pendientes por ejecutar estas otras.

Se trata del arreglo de un muro de contención en la avenida de El Romeral, la reparación de los areneros en el arroyo del Pinar y la mejora de cuatro caminos rurales (alguno ya acabado): La Ramita, Paredillas, Camino Blanco y Quejigal. Como consecuencia de Filomena, Alhaurín de la Torre presentó una treintena de proyectos para beneficiarse de las subvenciones del Gobierno en el marco del Real Decreto Ley 10/2021, por el que se adoptaban medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por dicho episodio tormentoso.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano la asignación definitiva de estas subvenciones, que suponen el 50% del presupuesto total con cargo al Ministerio de Política Territorial. Alhaurín de la Torre ha sido la localidad de la provincia de Málaga que más proyectos ha presentado, por un valor exacto de 3.516.461 euros. El Ayuntamiento aporta el otro 50% del total y ya ha finalizado actuaciones por valor de más de 1,3 millones de euros. Entre ellas, se encuentran numerosos arreglos y reparaciones en viales, carriles, arroyos, calles, redes de abastecimiento y de pluviales, pozos y edificios públicos.

En el caso de las que están pendientes, destaca la reparación del entubado de la avenida España, valorado en 1,6 millones y que entronca con el nuevo embovedado del arroyo Blanquillo en la bajada del Parque (Mirador de Bellavista) y en el parque ferial; una obra de ingeniería clave para evitar inundaciones en el centro urbano y que el Consistorio ha ido efectuando por fases en los últimos años. También se está acometiendo la renovación de la red de saneamiento de la urbanización Ermita del Cerro (calles Almanzor, Alborán, Alhama y Aljarafe), que resultó igualmente dañada.