La Casa de la Cultura Blas Infante acogió este martes la gala de Entrega de las Medallas de la Ciudad de Coín. Durante la celebración del Día de Andalucía, como es tradicional en la ciudad, el ayuntamiento coineño entregó la máxima distinción de la ciudad que este año han sido para el futbolista Juan Miguel Jiménez 'Juanmi', la Asociación Músico-Cultural Ntro. Padre Jesús Nazareno y a la Asociación Deportiva de Cazadores.

El acto contó con la participación de toda la Corporación municipal presidida por su alcalde Francisco Santos, así como representantes de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y de asociaciones, colectivos y hermandades de Coín. "Es un día doblemente especial para Coín por la celebración de estos 43 años de autonomía de Andalucía y porque entregamos la condecoración más honorífica que puede entregar el pueblo de Coín a nuestros paisanos más ilustres", ha destacado el regidor coineño.

Un emocionado Juanmi, que tuvo que contener las lágrimas en varios momentos, agradeció al alcalde y a toda la Corporación por haber considerado su Medalla, que acoge "con todo el orgullo de ser de Coín. Siempre he llevado el nombre de mi pueblo a gala allá donde he ido, me siento muy orgulloso de ser de Coín y para mí es todo un honor recibir esta medalla. Gracias de corazón", dedicó en su intervención. El alcalde repasó todos sus éxitos deportivos destacando que fue "un coíno entrenado y criado desde las bases de nuestras escuelas deportivas municipales". Juanmi, que ha jugado en equipos como el Málaga CF, el Racing o el Real Betis, se encuentra ahora mismo en este último, jugando en Primera División y logró la Copa del Rey la pasada temporada.

Por otro lado, fueron homenajeados por sendos 50º aniversario, la Asociación Deportiva de Cazadores de Coín y la Asociación Músico-Cultural Ntro. Padre Jesús Nazareno, más conocida como la Banda del Nazareno de Coín. Sobre la primera, el alcalde e destacó su gran contribución a la conservación del medio natural, de la fauna y la flora, destacando el control de las especies autóctonas para su supervivencia. Su presidente, Diego Moyano García, fue el encargado de recibir la medalla en nombre del más de centenar de socios que componen esta asociación.

En cuanto a la banda, su actual presidente Gregorio Elena Gil, muy emocionado, recogió la medalla en nombre de todo el grupo, recordando al gran Pepe ‘El Corneta’ “que tanto trabajó por esta banda para ser lo que es hoy día y gracias también a Pedro Robles por su trabajo actual para que siga siendo así”, refirió.

"Estamos convencidos de que son merecedores de tal honor por todo el trabajo, esfuerzo e historia con la que cuentan. La Casa de la Cultura Blas Infante acogió un lleno absoluto.

El acto contó con la participación de la coineña Lucía Cordero y del también coineño Alejandro Martín a la guitarra tanto al inicio con la canción "Verde que te quiero verde", como al final con la interpretación del Himno de Andalucía.

Posteriormente, la jornada continuó en el exterior en la plaza de la Villa con la izada de la bandera, la actuación del grupo municipal de danzas Estoraque, una gran paella a cargo de la Peña Romeros de Miravalle, y finalizó con el dinamismo del grupo musical Kalima.