«Soy Matemática. Y ahora intento de escritora. Malagueña y amante de su cultura. Vaya mezcla, ¿no? La vida me ha enseñado que todo se puede coordinar. Solo necesitas organización y pasión», así se presenta María López Serrano.

La influencer literaria es la creadora de ‘Los lunares de mi piel’, un blog que nace «de una manera muy natural»: «Cuando me iba de Erasmus en 2017, pensé en compartir lo que escribía. Yo viajaba con pósit y los dejaba pegados en la mesa de los trenes con mensajes y firmados por mi blog. Esto empezó sin afán de conseguir seguidores, solo de ayudar», cuenta María.

Esta alhaurina tiene más de 59.000 seguidores en Instagram y 58.000 en Facebook.

A pesar de que en su profesión maneja los números, su vocación por las letras nace desde pequeña: «Escribía en el diario, todo esto es en honor a mi madre. Aprendí a escribir y a leer gracias a ella. Soy un poco la evolución de ella, no lo he aprendido, lo he heredado», dice.

Y así fue cómo María, bajo el seudónimo ‘Los Lunares de mi Piel’, creó este blog: «Comencé como anónima, porque me sentía muy cómoda. Ni mis amigos ni mi familia sabían que yo era la que estaba detrás del blog, quería que si me encontraban me siguieran sin yo decirles nada».

En aquellos años, subía cosas «inspirada en lo que veía, reflexionaba y escribía». Conforme pasaban los meses, María empezó a tener seguidores más adultos: «En 2017 empezó a crecer muchísimo el blog, compartí un texto que le hice a mis primos y se viralizó».

Otra de las pasiones de López es hacer relatos personalizados por encargo: «Hago votos para bodas o eventos especiales y también para empresas. Actualmente me ayuda a conectar muchísimo», afirma.

En 2018, dejó su anonimato y ya algunas personas de su familia sabían quién era: «Entre mis seguidores se comenzó a especular con quién era», recuerda.

En 2019, la escritora recibió un correo de una editorial interesada en sus textos: «Me ofrecieron hacer un libro y nació así ‘A la altura justa de tus ojos’. Este libro nació en la pandemia, fue difícil porque con la llegada de la pandemia había que adaptarse al mundo digital».

Y para la promoción de su obra aprovechó para anunciar su identidad. Algo que le ha cambiado la vida: «No sentí fenómeno fan hasta el pasado año. Es tremendo, yo soy una persona normal», asegura esta joven alhaurina.

Además, su libro le ha abierto muchas puertas: «Tuvo muchas ventas y fui a la feria del libro de Sant Jordi, Madrid o Granada, entre otras». Y los éxitos siguieron cuando el Ayuntamiento de Alhaurín, su pueblo natal, le ofreció locutar y escribir el texto para el vídeo de presentación de la Feria 2022

Ahora ha vuelto a editar su libro, desvinculada de la editorial, y se puede comprar en su blog: «Después de la firma me reafirmé y encontré mi lugar, a raíz de esto saqué más productos como tote bags con frases, botellas térmicas, imanes y pulseras». María López recuerda que a pesar del éxito hay que «tener los pies en el suelo y disfrutar de esto».