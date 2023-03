Tres veteranos alcaldes del PSOE en la frontera del epílogo

Tres veteranos alcaldes malagueños del PSOE transitan a día de hoy por la frontera del epílogo. La inmediatez de las municipales ha aireado las despedidas de los regidores de Faraján (Fernando Fernández) y Ojén (José Antonio Gómez). También existe la posibilidad de que el de Almogía, Cristóbal Torreblanca, diga adiós tras 40 años aunque no quiere hablar de eso aún y no descarta su continuidad.

Hace unos días, el alcalde ‘serrano’ de Faraján, Fernando Fernández, anunció en un comunicado que vivía sus últimos meses como regidor de esta localidad abrazada al Valle del Genal. De este modo, el político socialista pone fin a dos décadas en las que ha ostentado la vara de mando , al ganar cinco convocatorias electorales de forma consecutiva. Su etapa en el principal despacho de la Casa Consistorial comenzó tras los comicios de 2003 y ahora cumple la palabra dada a su entorno, cuando en 2019 les comunicó que esta sería su última legislatura en el poder municipal y que abandonaría la política. Su intención es trabajar hasta el último día como si fuera a seguir siendo el alcalde. Recientemente, ha apostado por el despegue de nuevos proyectos, «como la creación de un vivero de empresas o la construcción de un gran edificio público en un solar de 400 metros cuadrados, que previsiblemente estará compuesto por un parking, un local y cinco viviendas». Antes de poner fin a su periplo, ha recordado que «el principal reto de futuro al que se enfrenta el municipio es el de continuar luchando contra la despoblación», dado que cuenta con menos de 300 habitantes. Para combatirla, a su juicio, «es fundamental la creación de viviendas sociales destinadas a familias con hijos que deseen establecerse en el pueblo». Asimismo, Fernández le deseó suerte a quien le suceda en el cargo y agradeció a los ciudadanos la confianza depositada en él durante 20 años.

El que fuera rival de Dani Pérez en las primarias del PSOE de Málaga no optará a la reelección como alcalde de Ojén. José Antonio Gómez ‘Nono’ no será el candidato socialista en su municipio después de haber sido elegido como regidor en cuatro ocasiones anteriormente. Todas ellas con mayoría absoluta. La primera de ellas con el Grupo Socialista Independiente de Ojén (GSIO) y las tres restantes con el PSOE. El próximo mes de mayo, pondrá fin a una etapa de 16 años como regidor. Inmerso en el epílogo de su responsabilidad municipal, ‘Nono’ no vincula su marcha a sus discrepancias con el aparato provincial del PSOE y recuerda que la decisión ya estaba tomada antes que él se convirtiera en el ‘crítico mayor’ de los socialistas: «Cumplo lo que dije en 2019, esta iba a ser mi última legislatura como alcalde y por eso también me presenté a las primarias a la secretaría general del PSOE de Málaga, porque sabía que no iba a presentarme más a la alcaldía». Ahora bien, su ausencia en el cartel electoral del 28 de mayo no implicará, de momento, su retirada absoluta de la política. A la vez que afronta nuevos retos profesionales, continuará ejerciendo como secretario general de la agrupación de Ojén, tras haber sido elegido en enero de 2022 con la derrota provincial aún fresca. Eso sí, no oculta su disposición a ser relevado por otro compañero si así lo decide la militancia de este municipio perteneciente al Parque Nacional Sierra de las Nieves. Con vistas al 28M, el PSOE ha elegido como candidato a la alcaldía a Miguel Márquez, que es licenciado en Ciencias Empresariales y ha sido juez de paz en el municipio en los últimos nueve años.

Cuatro décadas acumula Cristóbal Torreblanca en la alcaldía de Almogía, un municipio de casi 4.000 habitantes enclavado en los Montes de Málaga. La posibilidad de que esta sea su última legislatura como regidor planea con fuerza por los mentideros políticos malagueños. Incluso, se da por hecho que -en caso de que en las próximas fechas se oficialice su marcha- su sustituta como cabeza de lista socialista sería su primera teniente de alcalde Toñi García, quien ya goza de protagonismo tanto en la política orgánica como en la institucional a nivel provincial. De hecho, García es vicesecretaria general del PSOE de Málaga desde la etapa de José Luis Ruiz Espejo y secunda a Pepe Bernal en el grupo socialista de la Diputación. Sin embargo, Torreblanca prefiere no hablar de ese momento y no descarta la posibilidad de optar a la reelección nuevamente. El alcalde insiste en que ahora está centrado en «las obras y licitaciones que se deben hacer en los próximos meses con el remanente que tiene el Ayuntamiento». «Ahora mismo estamos trabajando al 100%, como siempre, y hasta dentro de varias semanas no me preocuparé por la candidatura; la nuestra de Almogía suele ser de las últimas candidaturas que llegan a la Junta Electoral, todavía no hay prisas para decidirlo, no me gusta correr», subraya. El pasado mes de octubre, Torreblanca fue absuelto por la Audiencia de Málaga de un presunto delito de prevaricación urbanística, tras haber recurrido una sentencia de un Juzgado de lo Penal que lo condenaba. Se trataba de una de las piezas separadas del denominado ‘caso Almexia’, en el que se han investigado desde 2009 supuestas ilegalidades urbanísticas.