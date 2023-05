Antequera volvió a acoger un año más la Asamblea General de Asaja Málaga en el viernes más cercano a su patrón, San Isidro, con una masiva afluencia de socios. Un acto que contó con la presencia de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, de miembros de su delegación provincial y de la de Medio Ambiente; representantes de la Administración central y de la Diputación de Málaga; presidentes de otras Asajas y de cooperativas agrarias; entidades financieras; el alcalde de la ciudad anfitriona, Manuel Barón, y empresas colaboradoras.

El presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, recordó que el sector está viviendo un año excepcionalmente difícil «y por eso no dejamos de reclamar medidas excepcionales. Queremos trabajar, que nuestro trabajo sea digno, que lo es pero no se dignifica, y por eso los jóvenes no se acercan al sector», recalcó a la vez que detalló todos los ataques que recibe el sector en la actualidad, desde la nefasta PAC, la Ley de Bienestar Animal, pasando por la reforma laboral, la falta de infraestructuras o la desorbitada subida de costes de producción que no se ven compensados en una subidas de precios de productos. «Necesitamos que abran los ojos, tanto los representantes como la sociedad. Porque de lo contrario, el futuro de la agricultura y la ganadería, en definitiva, de la alimentación de la población, estará abocado a vivir a costa de terceros países con todo lo que ello conlleva. Esta voz de alarma no es de ahora, lo venimos repitiendo desde hace años, pero cada vez el desenlace está más cerca. No lo podemos permitir», finalizó.

Durante la jornada se han llevado a cabo las charlas técnicas ‘Estrategias para reducir el uso de fertilizantes’ y ‘La importancia del asesor tras la entrada en vigor de la nueva normativa’, en las que se puso de manifiesto el nuevo rumbo que va tomando la agricultura con la recién aprobada normativa de Producción Agrícola y la nueva PAC, la incorporación de herramientas nuevas como el cuaderno de campo digital o el aumento de obligaciones referentes a disminuir y optimizar la fertilización. «Esto hace que se esté convirtiendo en una actividad cada vez más digital, más tecnificada, especializada y profesional. Este nuevo paradigma hace necesario del apoyo y trabajo continuo del agricultor con el técnico agrícola para conseguir cumplir con todas las exigencias impuestas a la hora de cultivar, pero también a la hora de volcar toda esa información a las plataformas digitales de la administración», pero desde ASAJA se reclama que sin garantía de agua no es posible seguir con este nuevo rumbo.

Durante la asamblea y en el acto de clausura se pusieron de manifiesto todas las atenciones que tiene ASAJA con sus más de 5.500 asociados y sobre todo la actividad reivindicativa que se realiza para intentar suavizar las exigencias de la nueva PAC ante el atropello que ha provocado su aplicación para nuestra provincia.

También se reivindicó la situación de inflación de costes que viene sufriendo la agricultura y ganadería y la falta de soluciones que se ofrecen, pero la parte principal se dedicó al agua y se reivindicaron infraestructuras para solucionar de una vez por todas las carencias que tenemos y la falta de miras de las administraciones en ponerse de acuerdo para realizar obras que perduren en el tiempo y den garantía de futuro a un sector tan expuesto a estas carencias. Así se mencionaron la regeneración, la regulación de cauces y desalación de aguas para de una vez poder aprovechar todos los ciclos del agua, preservando los recursos existentes.

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, clausuró el acto, tras ser presentada por Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga.