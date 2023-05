Desde que era pequeño, el malagueño Pedro Aragón ha disfrutado siempre del dibujo y la pintura. Ya en bachillerato se adentró en el oficio de la carpintería, la mecánica y la electricidad. Todo eso, sumado a sus raíces familiares, le han hecho desarrollar a lo largo de los años su faceta artística marcada también por su amor a la música. Pues con 14 años ya era miembro de una banda que versionaba canciones de grupos de rock tan conocidos como los Beatles o los Rolling Stones. «Mi vida siempre ha estado paralela a la música y mi tiempo libre siempre lo he dedicado a la creatividad», confiesa.

Fue en época de pandemia confinado en casa cuando sus dos pasiones se encontraron dando rienda suelta a su imaginación. De ahí nació ‘Bioguitars’ un proyecto sostenible dedicado a la guitarra como elemento decorativo. «Las colgaba en la sala de ensayo de mi grupo, pero llegó un momento en el que ya no cabían más y decidí comenzar a exponerlas», comenta. «Estas guitarras son originales cien por cien y todavía no he visto en internet nada parecido. Son únicas e irrepetibles, nunca habrá dos iguales», explica. Con sus propias manos, Aragón ha creado desde entonces más de 65 guitarras cuya peculiaridad reside en que el 95 por ciento de sus elementos son materiales desechados aunque eso ha provocado que «me confundan más de una vez con un chatarrero», ríe. Desde motores, cadenas , engranajes, rodamientos, frenos, bujías o bicicletas. Trozos de metal, bronce, o palets de madera. Restos de ordenadores, fontanería, bisutería, juguetes y otros, tales como bolsos, relojes o pins. Algunas de las piezas se presentan como tal, otras alteradas, pintadas o cortadas. En definitiva, todo un conglomerado de elementos que se convierten en un objeto artístico certificado por su autor.

Proceso completo

Desde que comienza con el acopio de materiales hasta que la termina por completo, Aragón emplea una media de 50 o 60 horas de tiempo en la elaboración de cada guitarra dependiendo de cómo sea. A veces las diseña él mismo desde cero, mientras que en otras ocasiones el propio material que va reuniendo sirve como fuente de inspiración. Así, crea desde tipo eléctricas, españolas, más estilo ‘hard rock’, ‘pop’ o conceptuales.

En principio sirven como un mero elemento decorativo, pero Aragón ya está pensando la manera de hacerlas funcionales a nivel doméstico, como los pie de lámpara que ya ha creado. « Todavía tenemos mucho que ofrecer e iremos avanzando poco a poco, siempre intentando dar difusión a la guitarra como elemento decorativo porque es muy bonita».

La primera vez que Aragón expuso su colección personal fue hace dos años en Antequera, ciudad de la que es Hijo Adoptivo y en la que trabajó durante 38 años al frente del Patronato Deportivo Municipal. También ha recorrido otras ciudades como Alhaurín y la propia Málaga capital, en las que sus guitarras de fantasía han captado la mirada de multitud de personas en salas de ensayos profesionales, mercados y fiestas. Actualmente, Aragón está exponiendo parte de su colección en el centro comercial La Verónica de Antequera. La muestra se podrá ver hasta el próximo 4 de junio.