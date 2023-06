Manolo Barón (PP) revalida por cuarta vez la alcaldía de Antequera ampliando su mayoría absoluta. Más de 11.500 votos y 14 concejales que en los próximos cuatro años trabajarán en la búsqueda de inversión, en la construcción de vivienda y en el aumento de población.

¿Se había planteado alguna vez ampliar la mayoría?

Nuestras sensaciones eran muy buenas, ya le habíamos ganado al candidato del PSOE en el año 2019 y vimos como en las elecciones andaluzas el resultado fue fantástico. Yo sabía que al no presentarse Ciudadanos ni tampoco el anterior candidato de Izquierda Unida, Fran Matas, muchos de sus votos podían recalar en mi candidatura y en mi equipo, la única alternativa creíble para gobernar Antequera.

¿A cree qué se debe este gran respaldo por parte de la ciudadanía?

Al trabajo bien hecho, a decir la verdad. Los antequeranos saben que amamos Antequera y que la respetamos. Los vecinos que me ven por la calle siempre me refieren que el trabajo bien hecho se premia; y nos han premiado, además de una manera fantástica. Algunos quieren usar artes no demasiado limpias para intentar engañar sobre nuestra gestión, pero los antequeranos son bastante más inteligentes de lo que algunos creen.

¿Qué supone esta nueva mayoría para su partido?

Esta victoria es todo un hito por cómo se ha logrado de forma tan contundente. Antequera es una ciudad emblemática en Málaga y en el conjunto de Andalucía. Una joya geográfica, histórica, patrimonial. Somos centro de comunicaciones y un emblema del andalucismo autonómico Para mi partido es un orgullo gobernar una ciudad tan importante.

Hablando de futuro. ¿Qué necesita Antequera para los próximos cuatro años?

La seguridad jurídica que ha tenido Antequera en estos últimos doce años se va a ver reforzada todavía más de cara a los inversores. Esa es la baza que vamos a jugar. Vamos a seguir convenciendo a las empresas de que invertir en Antequera es un negocio seguro y limpio, además de necesario para la ciudad.

¿Qué hitos o proyectos les gustaría conseguir o desbloquear esta legislatura?

Espero que el próximo 23 de julio Núñez Feijóo gobierne España para poder terminar el cuartel de la Guardia Civil. Me gustaría desbloquear el parque de viviendas SUB-7 y empezar a construir manzanas residenciales. Terminar el Centro de Tecnificación de Atletismo con su pista exterior, así como acometer el proyecto de la ciudad deportiva de El Maulí o desbloquear un parking público en el centro.

Uno de los principales retos en la próxima década es llegar a los 50.000 habitantes.

Si somos capaces de atraer más inversores que creen industrias, implanten empresas y hagan viviendas, la gente que pueda venir a trabajar en Antequera se dará cuenta de que vivir y estar empadronado en ella tiene muchas ventajas. Es una ciudad media y cómoda que dispone de todas las facilidades.

¿Qué medidas se plantean en materia de vivienda?

Coger suelo público y construir viviendas a través de figuras como el derecho de superficie o sacando el terreno a concurso con la condición de hacer asequible el precio de la vivienda. Los trámites en zona no histórica son rápidos porque las licencias de obra no tienen que estar protegidas por Cultura. Las tasas e impuestos municipales son también muy bajos para la construcción, caso del ICIO. Tenemos menor presión fiscal que en otros sitios, por lo que es atractivo. Sólo tiene que haber gente que compre esas viviendas.

El PP está ganando cada vez más terreno en la comarca. ¿A qué cree que se debe?

Pues se debe al ejemplo que está dando Antequera, así de claro. Posteriormente, al ejemplo de la Junta con el PP. Somos mejores gestores, lo que pasa es que hay determinadas formaciones políticas que durante muchísimos años han pensado que esto era su cortijo y es difícil arrebatar ese pensamiento. Pero una vez que el PP gana, se queda gobernando porque lo hacemos mejor que nuestros adversarios.