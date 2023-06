La implantación de parques solares en detrimento de los entornos rurales y parajes naturales continúa ocasionado el malestar entre los residentes de las zonas afectadas.

Esta vez le ha tocado el turno al paraje de La Yedra, el Puerto de las Pedrizas y la Sierra de las Cabras, donde un grupo de vecinos de Antequera han creado la plataforma ciudadana 'Por una sierra sin placas', para hacer frente a la futura instalación de la planta denominada 'Cosmo Hive', que obtuvo la Autorización Ambiental Unificada el pasado 21 de diciembre.

Sin embargo, ha sido ahora cuando han saltado las alarmas. El pasado martes 9 de mayo se publicó en el BOJA una resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga por la que se otorgaba Autorización Administrativa Previa al proyecto de una planta solar fotovoltaica de 35 hectáreas y 30 megavatios de potencia, que contempla además 8 centros de transformación prefabricados y un centro de distribución.

"Para nosotros esto ya no se trata de una cuestión residencial. Nuestra intención no es salvar nuestras viviendas, es salvar nuestra sierra que nos lleva enamorando desde que vivimos aquí", han manifestado desde la plataforma, que, a pesar de mostrarse a favor de las energías renovables, no toleran su implantación en terrenos "fértiles, productivos para agricultura y ganadería, que son vías pecuarias, con fauna y flora autóctona, con yacimientos arqueológicos y que forman parte de rutas y sendas oficiales", han enumerado.

"Somos personas que creemos firmemente en el uso y el fomento de las energías renovables para salvar, en la medida de lo posible, nuestro sobreexplotado planeta. Pero creemos que este fomento no puede ser a cualquier precio", han afirmado.

Alegaciones

El periodo de alegaciones del proyecto finaliza el próximo sábado 10 de junio. Desde la plataforma confiesan no ser "expertos en nada", y es que "hace una semana no nos planteábamos estar en esta situación", han señalado.

Es por ello que han hecho una petición de ayuda a toda aquella persona que esté capacitada para argumentar "en condiciones" los perjuicios que puede llegar a suponer la instalación de estas placas fotovoltaicas para la fauna y flora autóctona del paisaje.

De esta forma, han hecho un llamamiento a arqueólogos, partidos políticos y conocedores de la zona, así como a contactos con las distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de Antequera hasta la Junta de Andalucía, para poder recabar toda la información posible con el fin de detener "la barbaridad tan grande que se está planteando".

Actualmente están recogiendo firmas y redactando un recurso de alzada, aunque el tiempo ya corre en su contra. Para más información: porunasierrasinplacas@gmail.com