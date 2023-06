La ciudad de Antequera derrochará una vez más de talento musical joven del 18 al 21 de julio durante la celebración de la undécima edición del festival Nájera Jazz, en el que la Escuela Joven de Jazz de la EMMA volverá a ser centro de formación de una veintena de alumnos becados de toda Andalucía de entre 18 a 25 años. "Son músicos que quieren aprender la disciplina del jazz, pero tienen dificultades de hacerlo en nuestra comunidad", ha explicado el director, Joaquín Castro.

Durante toda una semana, los jóvenes serán instruidos por profesores como Juan Ramón Veredas, director musical de la escuela; la catalana Mar Vilaseca al canto; o el canario Yul Ballesteros a la guitarra, entre otros. De esta forma, será durante el desarrollo del festival, cuando los alumnos mostrarán el resultado de todo su aprendizaje.

El artista invitado de este año es el americano Benny Benack, trompetista, cantante y pianista. "Actualmente se trata de una figura emblemática en el panorama del jazz a nivel internacional. Es un eslabón más de una estirpe de músicos excelente. A día de hoy está tocando con los mejores músicos de jazz del mundo. Es una fortuna enorme que lo podamos tenerlo aquí en Antequera y sobre todo participando activamente en el proyecto", ha explicado Veredas.

Por su parte, la concejala de patrimonio, Ana Cebrián, ha expresado su agradecimiento por hacer realidad este proyecto durante 11 años consecutivos y ha destacado que el Nájera Jazz se ha convertido en una actividad emblemática que precede al inicio de la temporada estival, enlazándose con el Antequera Light Festival, que comienza el fin de semana anterior.

Cebrián ha resaltado también la importancia de disfrutar de este festival en lugares de gran valor patrimonial, como el patio del Palacio de Nájera, el Museo de la Ciudad y el Coso Viejo. "Es una maravilla que sigamos 11 años después con esta actividad y no solamente que sigamos, sino cómo se ha reconvertido y cómo se ha transformado en una actividad educativa dirigida a la gente joven, a los músicos jóvenes andaluces que encuentran en el Nájera Jazz y en la escuela de jazz, un espacio de música y aprendizaje, donde tocar y estar con músicos de nivel", ha declarado.

El festival está organizado por la Asociación Amigos de la Música con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y demás patrocinadores.

Programa

Como costumbre, habrá dos días de Jam Session. El martes 18 de junio alumnos y profesores de la Escuela de Joven de Jazz de la EMMA darán un concierto en la plaza de San Francisco, mientras que el miércoles 19 de junio se desplazarán hasta el Parque de la Negrita.

El jueves 20 debutará el artista invitado, Benny Benack, junto a Mar Vilaseca en el Patio de Columnas del MVCA. La entrada general contará con un precio de 20 euros y se podrá adquirir en el Museo Ciudad de Antequera.

Por último, la Big Band de la Escuela Joven de Jazz pondrá el broche de oro al festival en la plaza del Coso Viejo con entrada libre hasta completar aforo.

Todos los conciertos darán comienzo a las diez y media de la noche.

Sobre el cartel

El cartel de este año ha sido realizado por el artista antequerano José Manuel Patricio Toro, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, autor de varios monumentos en Antequera y poseedor de un Efebo. Su obra, pintada en digital, es bastante llamativa y muy identificativa de lo que representa el Nájera Jazz. "Me he inspirado un poco en un ídolo que yo tenía desde joven, que es Drew Struzan, que ha hecho los carteles de Star Wars, Indiana Jones y demás. Entonces me he inspirado un poquito en él y he intentado eso, captar un poco la esencia de esta ciudad", ha declarado.